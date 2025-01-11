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Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

Алёна Воронина
11 января 2025, 10:08
87
В Воздушных силах рассказали о последствиях ночного вражеского удара оккупантов по Украине.
Удар РФ по Украине 11 января
РФ запустила по Украине 74 дрона в ночь на 11 января/ коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Кратко:

  • РФ ночью запустила по Украине 74 дрона
  • 47 вражеских дронов были сбиты, 27 - не достигли целей (были локационно потеряны)
  • Из-за падения обломков есть повреждения в 7 областях

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 11 января, запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей (были локационно потеряны). Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"В ночь на 11 января 2025 года (с 20:00 10 января) противник атаковал 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 47-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях. Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома, автотранспорт. Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим предоставляется помощь. 27 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - рассказали в Воздушных силах.

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Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 января РФ атаковала Киев дронами - обломки БпЛА попали в многоэтажку. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отмечал, что РФ прибегает к хитрости, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами. Российские оккупанты во время атак беспилотниками по столице Украины активно меняют высоту и эшелоны пролета, а также маршруты.

Напомним, эксперт назвал лучший способ противодействия дронам РФ. Есть много инструментов, как противодействовать ударам дронами, но лучший - бить дальнобойным оружием по производственным мощностям России.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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