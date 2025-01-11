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"Война закончится хоть завтра": Ходжес назвал единственное условие

Сергей Кущ
11 января 2025, 00:53
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По словам Ходжеса, все может случится уже в этом году.
Ходжес назвал единственное условие окончания войны в Украине
Ходжес назвал единственное условие окончания войны в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В материале:

  • Во второй половине 2025 года Путин наконец почувствует давление изнутри
  • Что подтолкнет Путина к окончанию войны

Война РФ против Украины может закончится за сутки, как только диктатор Владимир Путин поймет, что ему не удастся ни победить, ни заставить Украину согласиться на невыгодные условия мира.

Военный аналитик, экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "24 Каналу" отметил, что буквально завтра этого, конечно, не произойдет. Пока что война будет продолжаться, так как Путину плевать на потери.

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По словам Ходжеса, сейчас, вероятно, Путин считает, что администрация Трампа настолько хочет закончить войну, что согласится на договоренность, невыгодную Украине.

"Пока он не поймет, что такого не будет, думаю, он будет продолжать войну, потому что потери на поле боя для него ничего не значат", – отметил генерал.

По его мнению, если экономика Россия будет падать и дальше, то во второй половине 2025 года Путин наконец почувствует давление изнутри, которое ему не удастся игнорировать.

"Война закончится хоть завтра, если Путин скажет: "Я больше не могу этого терпеть, я не могу победить, мы слишком много потеряли, экономика в ужасном состоянии, моему народу это надоело, и мы уходим отсюда". Он не собирается этого делать, конечно. Но война может закончиться в тот день, когда Путин скажет: "Ладно, все закончится"", – объяснил Бен Ходжес.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, 5 января ВСУ пошли вперед в Курской области.

Оккупанты пропустили неожиданный удар сразу на нескольких направлениях. Украинцы очень эффективно использовали средства РЭБ и сумели подавить БПЛА противника.

Войска РФ пытаются взять Покровск "в клещи", сказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. Оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ, но пока их действия не угрожают непосредственно самому городу.

Армия РФ оккупировала три села на Харьковщине и Донбассе, сообщили аналитики Deep State. При этом враг пытается продвинуться дальше и достиг территориальных продвижений в Торецке.

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Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

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