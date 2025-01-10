'Больное желание' Путина: Зеленский предупредил о большой войне в Европе

Владимир Зеленский отверг идею территориальных уступок стране-агрессору РФ.

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Владимир Зеленский предупредил об угрозе новой войны / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

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Диктатор РФ не остановится на Украине

Цель Путина - влиять на европейский континент

Территориальные уступки России могут привести к новой волне российской агрессии через несколько лет, при этом под угрозой может оказаться Европа, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства считает, что диктатор РФ Путин не остановится на Украине, поэтому нужно сделать так, чтобы Путину "было больно" за эту войну, подчеркнул он в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

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"Больно и дорого. Он и его народ должны чувствовать, почему в следующий раз не надо идти с новой волной войны, что будет больно, если сделать новые такие шаги", - сказал президент.

Также Зеленский отверг идею территориальных уступок России, поскольку это, по словам президента, даст паузу агрессору перед новым нападением.

"Если просто сегодня сесть за стол переговоров, отдать территории Путину, так он будет просто потирать руки и скажет: "Окей, готовимся, нам надо год-два, пару лет и мы придем с новой волной". Он точно придет в Европу", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Путин хочет войти в историю "человеком, который забирает земли, который имеет такое государство, которое никто не может победить", отметив, что это его "больное желание".

"Нельзя просто признавать оккупацию территорий. Юридически нельзя признать (оккупированные. - Ред.) территории. Иначе он пойдет дальше, в другие государства. И вы это увидите - не дай Бог - но вы увидите. Его желание именно такое. Это его цель - влиять полностью на европейский континент", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что в переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай. Идею Дональда Трампа по привлечению Китая в Белом доме не считают безумной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина находится в процессе, когда нужно принять крайне важное решение - продолжать войну или вести переговоры о мире. Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как ранее сообщал Главред, глава ОП Украины Андрей Ермак сообщил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины, сообщал Главред.

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Что известно о RaiNews24? Rai News 24 - это итальянский бесплатный телеканал, который принадлежит и управляется государственным общественным вещателем RAI - Radiotelevisione italiana, пишет Википедия.

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