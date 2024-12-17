Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

Важно:
- Переговоры о мире начнутся тогда, когда у РФ закончатся ресурсы
- Украине "надо оставаться сильной"
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию вокруг вероятности переговоров со страной-агрессором РФ.
Реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины, заявил он в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове, сообщает Суспильне.
Глава ОП отметил, что Украине "надо оставаться сильной" и напомнил о Плане победы, который Владимир Зеленский представил в октябре, и отметил, что в документе четко очерчены "реальные механизмы завершения войны и достижения справедливого мира".
Он также сказал, что Украина обсуждает с партнерами важность усиления государства. Ермак также считает важным разрушать российские нарративы о том, что Украина якобы хотела войны, поскольку диктатору Владимиру Путину важно продолжать агрессию на нашей территории.
Напомним, ранее Фесенко рассказал о том, может ли Трамп быстро закончить войну в Украине. Сейчас у новоизбранного президента США Дональда Трампа нет четкого и конкретного плана по завершению войны в Украине, и начала переговоров с РФ.
Как сообщал Главред, глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Официальные представители обеих сторон более часа обсуждали ситуацию на поле боя.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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