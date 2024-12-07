Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Переговоры с РФ и мир: может ли Трамп быстро закончить войну в Украине - Фесенко

Мария Николишин
7 декабря 2024, 20:56
630
У Трампа нет плана относительно начала переговоров с Путиным.
Переговоры с РФ и мир: может ли Трамп быстро закончить войну в Украине - Фесенко
План окончания войны в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления эксперта:

  • У Трампа нет четкого плана завершения войны в Украине
  • Сначала нужно определить когда может начаться переговорный процесс
  • Ранее говорилось, что США планируют начать переговоры 20 января

Сейчас у новоизбранного президента США Дональда Трампа нет четкого и конкретного плана по завершению войны в Украине, и начала переговоров с РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, было много предположений, что все будет происходить очень быстро. В частности, у Трампа и некоторых членов его команды после выборов даже были заявления о намерении договориться о завершении войны еще до его инаугурации, до 20 января.

"Однако быстро стало понятно, что это вряд ли возможно. Главный вопрос в том, что внутри команды Трампа еще не согласован общий подход. В частности, нет единого мирного плана, есть определенные разногласия - уже сейчас обсуждаются так называемый "план Кита Келлога", "план Джей-Ди Вэнса" и других лиц, но согласованного "плана Трампа" пока нет. Именно этим, вероятно, сейчас занимается Кит Келлог", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что также нужно определиться, когда и как может начаться сам переговорный процесс.

"Сначала, вероятно, это будут неофициальные консультации. Это может произойти в ближайшие недели, но до рождественских праздников осталось очень мало времени - около двух недель. Для американцев Рождество является главным праздником года, особенно для республиканцев, которые часто придают большое значение религиозным ценностям. Поэтому этот период точно не подходит для активных переговоров. Можно предположить, что до праздников будет попытка организовать визит Кита Келлога в Москву или провести определенные телефонные консультации. Не исключено, что после Москвы Кэллог может посетить Киев", - считает Фесенко.

Смотрите видео интервью Главреду Владимира Фесенко о результатах визита Ермака в США:

Он добавляет, что если до рождественских праздников удастся договориться о месте, времени и формате переговоров (пусть и неофициальных), тогда, возможно, в январе после новогодних праздников этот процесс начнется более официально.

"То есть начнут работу новый состав Палаты представителей США, Сената и официальное признание победы Трампа на выборах. В середине декабря в Вашингтоне должно состояться заседание коллегии выборщиков, которые засвидетельствуют победу своими голосами. После этого Сенат в начале января утвердит результаты. Затем начнется подготовка к инаугурации Трампа и передача дел от администрации Байдена. И уже в январе могут быть попытки выйти на неофициальные переговоры", - рассказал эксперт.

Кроме того, Фесенко напомнил, что есть сообщения со стороны пресс-секретаря Трампа еще с ноября о том, что они планируют начать такие переговоры 20 января.

"Однако здесь есть нюансы. Идеальный сценарий (хотя он и маловероятен) - это когда 20 января объявят о переговорах, а через несколько дней заявят, что "благодаря Дональду Трампу установлен мир в Украине"", - подытожил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Переговоры с РФ и мир: может ли Трамп быстро закончить войну в Украине - Фесенко
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 7 декабря глава немецкого правительства Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Шольц выразил уверенность в способности "разработать совместную стратегию по ситуации в Украине".

Также известно, что глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Официальные представители обеих сторон более часа обсуждали ситуацию на поле боя.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что правительство Трампа только формируется, поэтому есть возможность проводить встречи, чтобы объяснить команде Трампа мотивы войны. Подоляк убежден, что это поможет получить нужные для Украины результаты. Когда речь идет о коммуникации непосредственно с Трампом, она должна происходить на уровне президента.

Читайте также:

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Фесенко война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Где могут состояться переговоры между Украиной и РФ: Зеленскому поступило предложение

Где могут состояться переговоры между Украиной и РФ: Зеленскому поступило предложение

22:31Политика
"Мир возможен": Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и Макроном

"Мир возможен": Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и Макроном

20:12Украина
Украину будет заливать дождями, а потом придет похолодание: синоптики назвали дату

Украину будет заливать дождями, а потом придет похолодание: синоптики назвали дату

19:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на 2025 год: у одного знака зодиака начнется период дикого везения

Гороскоп Таро на 2025 год: у одного знака зодиака начнется период дикого везения

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Это ва-банк": ВСУ близки к потере сразу пяти городов, - военный

"Это ва-банк": ВСУ близки к потере сразу пяти городов, - военный

Гороскоп Таро на 2025 год для Тельцов: когда произойдут большие перемены и будет прибыль

Гороскоп Таро на 2025 год для Тельцов: когда произойдут большие перемены и будет прибыль

Возвращение украинских пленных: омбудсмен выступил с важным заявлением

Возвращение украинских пленных: омбудсмен выступил с важным заявлением

Последние новости

22:31

Где могут состояться переговоры между Украиной и РФ: Зеленскому поступило предложение

22:02

Не только с карты на карту: в Украине могут ввести новый лимит на перевод средств

21:19

Киркоров нашел жениха 12-летней дочери

20:56

Переговоры с РФ и мир: может ли Трамп быстро закончить войну в Украине - ФесенкоВидео

20:12

"Мир возможен": Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и МакрономФотоВидео

Мирные переговоры могут начать уже 20 января, война рискует затянуться - ФесенкоМирные переговоры могут начать уже 20 января, война рискует затянуться - Фесенко
19:50

Канада может передать Украине запрещенное оружие: что известно

19:41

Украину будет заливать дождями, а потом придет похолодание: синоптики назвали дату

19:30

Путинистка Кудрявцева угрожает расправой журналистамВидео

19:10

Как стала модной тема "финского сценария" для Украинымнение

Реклама
18:49

У украинцев будет больше света: график отключения электроэнергии на 8 декабря

18:46

Число почти совпадает с данными Генштаба ВСУ: Трамп озвучил потери РФ в войне

18:44

Началась трехсторонняя встреча: Зеленский встретился с Трампом и Макроном в ПарижеФотоВидео

18:05

Цена стремительно "летит" вверх: в Украине дорожает популярный продукт

17:58

"Заживо сгорели в машинах": появились страшные подробности удара РФ по Запорожью

17:55

"Придется выводить людей": что будет после потери Курахово

17:12

Будет разносить все вдребезги: названы главные цели для дронов-ракет "Пекло"

16:46

До 12 часов без света: эксперт озвучил неутешительный прогноз для крупных городов

16:19

У РФ большие проблемы: ГУР поразило треть объектов, которые поставляют топливо

16:11

"Не исключаю": Фесенко назвал дату, когда могут начаться официальные переговоры

15:52

"Один компромиссный вариант": Фесенко сказал, какой сценарий завершения войны рассматривает ТрампВидео

Реклама
15:37

Полный разгром: ВСУ "обнулили" несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово

15:31

Потеряете счастье и здоровья: что нельзя желать другим 8 декабря - приметы

15:30

Угроза оккупации Запорожья и Херсона: Путин "потирает руки" для торгов - ЦПД

15:13

Комфорт и гигиена: как часто надо стирать бюстгальтер - точный ответ

14:44

Три планеты одновременно стали ретроградными: какие дела лучше отложить

14:30

Надо найти леопарда в лесу за 4 секунды: загадка для настоящих "Шерлоков Холмсов"

13:48

Путин на мушке: военный США рассказал, кто может ликвидировать главу Кремля

13:36

Гороскоп Таро на 2025-й для Близнецов: самые удачные и прибыльные месяцыВидео

13:34

Возвращение украинских пленных: омбудсмен выступил с важным заявлением

13:25

На ключевом направлении обостряется ситуация: враг выискивает болевые точки ВСУ

13:11

Дашу Астафьеву заподозрили в беременности

12:54

Когда в Украину придет сильное похолодание: синоптик назвала даты

12:44

"Из него ничего не выйдет": в России опустили популярного комика-путиниста

12:37

Достанет до Москвы: какие объекты в РФ может уничтожить ракета-дрон "Пекло"

12:17

Прифронтовые районы останутся без аптек. Эксперты бьют тревогу

11:57

Сделает настроение на праздники: что надо сделать, чтобы пуансеттия обильно зацвела

11:42

Россияне активизировались в Курской области: в ВСУ заявили о продвижении врага

11:34

Гороскоп Таро на 2025 год: у одного знака зодиака начнется период дикого везенияВидео

11:26

Украина получила вторую партию F-16 от Дании: Зеленский сделал важное заявление

11:06

"Сможем создать общую стратегию по Украине": Шольц сделал заявление после разговора с Трампом

Реклама
10:55

В столице российской Адыгеи гремели взрывы: возле аэродрома поднимается дым

10:06

ВСУ устроили хитрую засаду на Курщине: погромили технику, взяли врага в плен

09:27

Морские дроны мощно атаковали цели РФ на газовых платформах в Крыму: в ВМС показали видеоВидео

09:24

Гороскоп Таро на 2025 год для Тельцов: когда произойдут большие перемены и будет прибыльВидео

09:24

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

"Будет заход в одну точку": как Украина может добить Крымский мост - Свитан

08:42

РФ ударила баллистикой по Конотопу, прогремели два взрыва: подробности

08:10

О чем тайно договорились Лукашенко и Путинмнение

07:49

Байден раскрыл, сколько военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ

07:10

Что на рисунке изображено неправильно: нужно найти ошибку за 30 секунд

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять