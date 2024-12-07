Переговоры с РФ и мир: может ли Трамп быстро закончить войну в Украине - Фесенко

У Трампа нет плана относительно начала переговоров с Путиным.

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План окончания войны в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления эксперта:

У Трампа нет четкого плана завершения войны в Украине

Сначала нужно определить когда может начаться переговорный процесс

Ранее говорилось, что США планируют начать переговоры 20 января

Сейчас у новоизбранного президента США Дональда Трампа нет четкого и конкретного плана по завершению войны в Украине, и начала переговоров с РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, было много предположений, что все будет происходить очень быстро. В частности, у Трампа и некоторых членов его команды после выборов даже были заявления о намерении договориться о завершении войны еще до его инаугурации, до 20 января.

"Однако быстро стало понятно, что это вряд ли возможно. Главный вопрос в том, что внутри команды Трампа еще не согласован общий подход. В частности, нет единого мирного плана, есть определенные разногласия - уже сейчас обсуждаются так называемый "план Кита Келлога", "план Джей-Ди Вэнса" и других лиц, но согласованного "плана Трампа" пока нет. Именно этим, вероятно, сейчас занимается Кит Келлог", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что также нужно определиться, когда и как может начаться сам переговорный процесс.

"Сначала, вероятно, это будут неофициальные консультации. Это может произойти в ближайшие недели, но до рождественских праздников осталось очень мало времени - около двух недель. Для американцев Рождество является главным праздником года, особенно для республиканцев, которые часто придают большое значение религиозным ценностям. Поэтому этот период точно не подходит для активных переговоров. Можно предположить, что до праздников будет попытка организовать визит Кита Келлога в Москву или провести определенные телефонные консультации. Не исключено, что после Москвы Кэллог может посетить Киев", - считает Фесенко.

Смотрите видео интервью Главреду Владимира Фесенко о результатах визита Ермака в США:

Он добавляет, что если до рождественских праздников удастся договориться о месте, времени и формате переговоров (пусть и неофициальных), тогда, возможно, в январе после новогодних праздников этот процесс начнется более официально.

"То есть начнут работу новый состав Палаты представителей США, Сената и официальное признание победы Трампа на выборах. В середине декабря в Вашингтоне должно состояться заседание коллегии выборщиков, которые засвидетельствуют победу своими голосами. После этого Сенат в начале января утвердит результаты. Затем начнется подготовка к инаугурации Трампа и передача дел от администрации Байдена. И уже в январе могут быть попытки выйти на неофициальные переговоры", - рассказал эксперт.

Кроме того, Фесенко напомнил, что есть сообщения со стороны пресс-секретаря Трампа еще с ноября о том, что они планируют начать такие переговоры 20 января.

"Однако здесь есть нюансы. Идеальный сценарий (хотя он и маловероятен) - это когда 20 января объявят о переговорах, а через несколько дней заявят, что "благодаря Дональду Трампу установлен мир в Украине"", - подытожил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 7 декабря глава немецкого правительства Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Шольц выразил уверенность в способности "разработать совместную стратегию по ситуации в Украине".

Также известно, что глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Официальные представители обеих сторон более часа обсуждали ситуацию на поле боя.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что правительство Трампа только формируется, поэтому есть возможность проводить встречи, чтобы объяснить команде Трампа мотивы войны. Подоляк убежден, что это поможет получить нужные для Украины результаты. Когда речь идет о коммуникации непосредственно с Трампом, она должна происходить на уровне президента.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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