Жена морпеха Дианова раскрыла, где пара проводит медовый месяц

Михаил Дианов с избранницей выбрали любопытное место для отдыха.

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Михаил Дианов женился - где морпех Дианов проводит медовый месяц / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dianovamuroslava

Кратко:

Михаил и Мирослава Дианова поженились 5 июля

Жена военного поделилась, где и как они проводят медовый месяц

Украинский морской пехотинец и защитник Мариуполя, который пережил российский плен, Михаил Дианов 5 июля сообщил, что женился во второй раз. Избранницей военного стала женщина по имени Мирослава, с которой он познакомился осенью 2024 года.

Сейчас пара проводит свой медовый месяц. Об этом в своем блоге в Instagram сообщила жена Дианова.

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В качестве места отдыха Михаил и Мирослава Диановы выбрали Тернопольский пруд - популярное место водного отдыха. Жена военного опубликовала, как они вместе сидят в лодочке и рыбачат. "Медовый месяц на море. Тернопольский пруд", - написала она.

Михаил Дианов женился - где морпех Дианов проводит медовый месяц / instagram.com/dianovamuroslava

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О персоне: Михаил Дианов Михаил Дианов – украинский военнослужащий, старший сержант 36 ОБрМП Вооруженных сил Украины, защитник Мариуполя. Кавалер ордена "За мужество" II (2022) и III (2022) степеней, почетный гражданин Тернополя (2022).

С 2015 года является участником русско-украинской войны. Стал бойцом батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. В мае 2022 года отдельный отряд специального назначения "Азов" опубликовал в своем телеграмм-канале фото раненых бойцов из "Азовстали", среди которых командир Михаил Дианов.

21 сентября 2022 года освобожден из плена.

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