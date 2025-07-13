Жена морпеха Дианова раскрыла, где пара проводит медовый месяц

Кратко:
- Михаил и Мирослава Дианова поженились 5 июля
- Жена военного поделилась, где и как они проводят медовый месяц
Украинский морской пехотинец и защитник Мариуполя, который пережил российский плен, Михаил Дианов 5 июля сообщил, что женился во второй раз. Избранницей военного стала женщина по имени Мирослава, с которой он познакомился осенью 2024 года.
Сейчас пара проводит свой медовый месяц. Об этом в своем блоге в Instagram сообщила жена Дианова.
В качестве места отдыха Михаил и Мирослава Диановы выбрали Тернопольский пруд - популярное место водного отдыха. Жена военного опубликовала, как они вместе сидят в лодочке и рыбачат. "Медовый месяц на море. Тернопольский пруд", - написала она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что теща беглеца Влада Ямы прервала молчание - мама его жены публично высказалась о шоумене, его родителях и семейной жизни.
Также стало известно, что РФ разрушила студию в Киеве, в которой Дорофеева и Позитив сняли клип. Певица рассказала, что владельцы отказались от восстановления.
Читайте также:
- Камалия показала, как изменились ее дочки: фото "до" и "после"
- "Пришло мое время". Александра Кучеренко рассказала правду о своей новой страсти
- Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост
О персоне: Михаил Дианов
Михаил Дианов – украинский военнослужащий, старший сержант 36 ОБрМП Вооруженных сил Украины, защитник Мариуполя. Кавалер ордена "За мужество" II (2022) и III (2022) степеней, почетный гражданин Тернополя (2022).
С 2015 года является участником русско-украинской войны. Стал бойцом батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. В мае 2022 года отдельный отряд специального назначения "Азов" опубликовал в своем телеграмм-канале фото раненых бойцов из "Азовстали", среди которых командир Михаил Дианов.
21 сентября 2022 года освобожден из плена.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред