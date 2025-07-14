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Украину атаковала 7-балльный шторм: как долго будет "трусить" магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2025, 05:59
1648
Магнитная буря такой мощности может негативно повлиять на здоровье.
магнитная буря
Украина под влияние 7-балльной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Она может повлиять на здоровье. Об этом сообщает meteoagent.

Недавно страну "трусила" затяжная буря. 10 июля она опустилась до 3-х баллов. Ожидалось, что она закончится, но на следующий день буря внезапно начала набирать мощность.

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11 июля сила магнитной бури стала 5-балльной. 13 июля ее мощность выросла до 7-ми баллов. Ожидается, что до 19 июля включительно сила бури будет удерживаться на уровне 4-х баллов.

магнитная буря
Украина под влияние 7-балльной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 19 вспышек класса С и В. Сообщается, что 14 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 31 солнечное пятно.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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