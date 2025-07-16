По Украине пронесся торнадо, объявлен І уровень опасности: в Сети разлетелось видео

Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.

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По Украине пронесся торнадо / фото: pexels

Что узнаете:

По Украине пронесся сильный торнадо

В каких регионах объявили штормовое предупреждение

Когда области атакуют сильные грозы и град

Украину атаковала сильная непогода. В Херсонской области заметили настоящее торнадо. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Алексей Прокудин. Сетью уже разлетелось видео, на котором видно торнадо.

"Сезон торнадо на Херсонщине", - написал Прокудин.

видео дня

Смотрите видео с торнадо в Херсонской области:

Торнадо в Херсонской области / фото: скриншот

Украину накроет шторм

Укргидрометцентр сообщал о том, что до конца суток 16 июля в Украине будет объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. Это касается Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областей. Там ожидаются сильные грозы, град и шквалы - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Из-за тех же погодных условий штормовое предупреждение объявлено и 17 июля на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве северных, центральных, южных областей и в Харьковской области.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото: Укргидрометцентр

Огненный торнадо в Америке

Непогода накрыла не только Украину. В США заметили опасный огненный торнадо. Он возник в штате Юта в результате сильного ветра и пожаров.

Всего было уничтожено 9 тысяч акров земли. Спасатели не могут потушить пламя из-за опасной ситуации, которую вызывает мощный ветер.

Смотрите видео с огненным торнадо в Америке:

В США заметили огненный торнадо / фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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