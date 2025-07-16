После жары — буря: когда Украину накроют ливни, шквалы и град

16-17 июля в ряде регионов ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Украину ждёт резкая смена погоды: ливни, шквалы и даже град / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где в Украине сегодня будет очень жарко, а где пройдут дожди

Когда в страну придет похолодание

Чего ждать от погоды в столице в ближайшие дни

Погода в Украине сегодня будет очень жаркой, однако в ближайшие дни ситуация изменится. В среду столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +36 градусов.

Впрочем, 18-19 июля значительно похолодает. Изменение погоды может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов.

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Погода в Украине 16 июля

В среду, 16 июля, неустойчивую погоду с колебаниями давления и влажности в западных областях обусловит атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы, а днем распространит свое влияние и на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Как свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, погоду в большинстве областей будет определять сухая жаркая воздушная масса с южных широт, только в западных областях – умеренно теплая.

Будет облачно с прояснениями. В западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и Прикарпатье местами ожидаются значительные дожди.

На остальной территории без осадков.Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.Температура ночью 15-20 °, на юге и востоке страны 18-23 °; днем в западных областях 21-26°, в северных 25-30°, на остальной территории 29-34°, в южной части местами сильная жара 35-37°.

Прогноз погоды в Украине на 16 июля / facebook.com/UkrHMC

Украину накроет гроза

Тем временем в ГосЧС предупредлили об ухудшении погодных условий - Украину накроет гроза.

"В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях синоптики Укргидрометцентра в ближайшие три часа и до конца суток прогнозируют грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Объявлен первый уровень опасности – желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны", - добавили спасатели.

Погода на сегодня - прогноз Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, сегодня дожди с грозами пройдут в западных областях. Осадки дойдут до Житомирской, Черкасской, Киевской, Одесской областей. Локально возможны сильные ливни, шквалы, град.

На остальной территории Украины будет сухо и жарко.

Температура воздуха 16 июля составит в течение дня на юге, востоке Украины и в Днепропетровской области +30...+36 градусов.

В северных областях столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов. В большинстве центральных регионов +27...+31 градус. В западных областях немного прохладнее, днем температура воздуха составит +22...+27 градусов.

"Ожидаемое изменение погоды 18-19 июля может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов, внимательно! Но дышать будет легче. Однако! На юге и востоке все же удержится жаркая воздушная масса", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

16 июля в Киеве в течение дня будет очень жарко. Столбики термометров поднимутся до +27...+30 градусов. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру в среду есть вероятность локального грозового дождя.

18-19 июля в столице вероятны сильные ливни и понижение температуры воздуха до +18...+22 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, 16 июля на территории Киевщины и Киева будет Облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, по области - местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 15-20°, днем 25-30 °. В Киеве 18-20°, днем 27-29°.

Кто такая Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Укргидрометцентр предупредил о пожарной опасности

16-17 июля в южных областях, большинстве центральных, а 16 июля и в северных и Харьковской областях синоптики Укргидрометцентра предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности.

Карта пожарной опасности на 16 июля / facebook.com/UkrHMC

Карта пожарной опасности на 17 июля / facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Украине на этой неделе все еще будет жаркой, но на некоторые области повлияет циклон, который принесет дожди. Об этом сказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

В целом, лето 2025 в Украине будет жарче, чем в прошлом году. Несмотря на высокую температуру воздуха, будут и грозы с градом и шквалами. Прогноз на три летних месяца читайте в материале: Будет жарче, чем в прошлом году: синоптик озвучила прогноз погоды на лето 2025.

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