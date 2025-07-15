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В Украину ворвется мощный циклон: в каких областях спадет жара

Мария Николишин
15 июля 2025, 11:50
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В некоторых областях Украины пройдут кратковременные дожди и грозы.
В Украину ворвется мощный циклон: в каких областях спадет жара
Прогноз погоды на неделю / фото: pixabay

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  • Какой будет погода на этой неделе
  • Какие области Украины накроет циклон

Погода в Украине на этой неделе все еще будет жаркой, но на некоторые области повлияет циклон, который принесет дожди. Об этом сказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии УНИАН.

Она отметила, что по синоптическим условиям эта неделя будет достаточно похожа на предыдущую.

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"То есть условия продолжат быть контрастными. Прохладнее - на западе, с дождями, и вот сильная жара на юго-востоке, и сухо. А между ними уже определенные колебания, в других регионах", - подчеркнула синоптик.

По ее словам, в ближайшие несколько ночей температура в целом составит +15...+22 градуса, а днем +29...+34 градуса. На юге и юго-востоке страны местами будет наблюдаться сильная жара +25...+37 градусов. В северных, а 15 июля и в западных областях, будет +24...+30 градусов.

Птуха добавила, что уже в течение 16 и 17 июля на западе страны температура будет снижаться. И днем вообще уже будет +18...+23 градуса, без всякой жары.

В Украину ворвется мощный циклон: в каких областях спадет жара
Погода 16 июля / фото: meteoprog

"Потому что с 17 числа там начнет влиять циклон из Западной Европы. Он немного на северо-запад от территории Украины будет располагаться. Вот его атмосферные фронты обусловят в западных областях кратковременные дожди, местами даже значительные дожди могут быть", - подчеркнула она.

Кроме того, 17 июля большинство северных и центральных областей также могут попасть под влияние этих атмосферных фронтов, что обусловит там кратковременные грозовые дожди.

"Остальная территория остается у нас преимущественно в жаркой воздушной массе и без осадков", - говорит синоптик.

В Украину ворвется мощный циклон: в каких областях спадет жара
Погода 17 июля / фото: meteoprog

Она добавила, что 18-19 июля влияние этого циклона на Украину будет ослабевать, он понемногу будет отходить на северо-восток. Впрочем, его атмосферные фронты еще обусловят кратковременные дожди и грозы по северной части Украины и некоторых западных областях.

В Украину ворвется мощный циклон: в каких областях спадет жара
Погода 18 июля / фото: meteoprog

"Но остальная территория будет преимущественно без осадков. Разве что 19-го числа, возможно, юго-восток - могут быть локальные грозовые дожди. Но, опять же, пока - только местами", - подытожила Птуха.

В Украину ворвется мощный циклон: в каких областях спадет жара
Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине во вторник, 15 июля, будет преимущественно жаркой в большинстве областей. Однако некоторые регионы ждут изменения в погодных условиях - ожидаются дожди, а кое-где даже с грозами.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что дожди чаще всего будут проходить в западных и северных областях, а на юго-востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет развитие засухи.

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Об источнике: Наталья Птуха

Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

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