В Украину ворвется мощный циклон: в каких областях спадет жара

Вы узнаете:
- Какой будет погода на этой неделе
- Какие области Украины накроет циклон
Погода в Украине на этой неделе все еще будет жаркой, но на некоторые области повлияет циклон, который принесет дожди. Об этом сказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии УНИАН.
Она отметила, что по синоптическим условиям эта неделя будет достаточно похожа на предыдущую.
"То есть условия продолжат быть контрастными. Прохладнее - на западе, с дождями, и вот сильная жара на юго-востоке, и сухо. А между ними уже определенные колебания, в других регионах", - подчеркнула синоптик.
По ее словам, в ближайшие несколько ночей температура в целом составит +15...+22 градуса, а днем +29...+34 градуса. На юге и юго-востоке страны местами будет наблюдаться сильная жара +25...+37 градусов. В северных, а 15 июля и в западных областях, будет +24...+30 градусов.
Птуха добавила, что уже в течение 16 и 17 июля на западе страны температура будет снижаться. И днем вообще уже будет +18...+23 градуса, без всякой жары.
"Потому что с 17 числа там начнет влиять циклон из Западной Европы. Он немного на северо-запад от территории Украины будет располагаться. Вот его атмосферные фронты обусловят в западных областях кратковременные дожди, местами даже значительные дожди могут быть", - подчеркнула она.
Кроме того, 17 июля большинство северных и центральных областей также могут попасть под влияние этих атмосферных фронтов, что обусловит там кратковременные грозовые дожди.
"Остальная территория остается у нас преимущественно в жаркой воздушной массе и без осадков", - говорит синоптик.
Она добавила, что 18-19 июля влияние этого циклона на Украину будет ослабевать, он понемногу будет отходить на северо-восток. Впрочем, его атмосферные фронты еще обусловят кратковременные дожди и грозы по северной части Украины и некоторых западных областях.
"Но остальная территория будет преимущественно без осадков. Разве что 19-го числа, возможно, юго-восток - могут быть локальные грозовые дожди. Но, опять же, пока - только местами", - подытожила Птуха.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине во вторник, 15 июля, будет преимущественно жаркой в большинстве областей. Однако некоторые регионы ждут изменения в погодных условиях - ожидаются дожди, а кое-где даже с грозами.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что дожди чаще всего будут проходить в западных и северных областях, а на юго-востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет развитие засухи.
Читайте также:
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Тельцам - терпение, Рыбам - перемены
- Июль подготовил сюрпризы: 4 знака зодиака уже скоро встретят свою любовь
- Китайский гороскоп на завтра 16 июля: Козлам - тревога, Змеям - обман
Об источнике: Наталья Птуха
Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред