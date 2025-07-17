Жара снова накроет Украину: объявлена дата повышения температуры

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 18 июля
- Где будут дожди с грозами
- Когда температура в Украине снова начнет подниматься
Погода в Украине в пятницу, 18 июля, будет теплой в большинстве областей, а местами жаркой.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В то же время она предупредила, что в одной из областей температура воздуха опустится до +17 градусов.
В целом, 18 июля ожидается:
- запад - +17...+23
- север - +23...+27
- центр - от +17 (Винницкая область) до +32 на Днепропетровщине
- восток - +27...+35
- юг - +28+32.
Синоптик отметила, что дожди с грозами будут повсюду, кроме юга. Более сильные осадки ожидаются в западных областях.
В Киеве в пятницу температура воздуха будет держаться на уровне около +20 градусов днем. Местами будут дождь и гроза.
Когда в Украине повысится температура
В то же время Диденко предупредила, что скоро в Украину снова вернется жара. Так, стоит ожидать повышения температуры воздуха с 21-22 июля.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, грозы с градом и шквалами вытеснят жару - стала известна дата резкого похолодания до +20. В Украине ожидается снижение температуры до +20.
Также ранее сообщалось, что будут град, грозы и мощный ветер - стало известно, какие области пострадают от сильной непогоды. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +12 градусов.
Напомним, сильная непогода надвигается на Украину - стало известно, где 17 июля ждать грозы, град и +12°C. Прохладнее всего будет на западе страны.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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