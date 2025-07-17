Жара снова накроет Украину: объявлена дата повышения температуры

Скоро температура воздуха снова поднимется - синоптик Наталья Диденко назвала дату.

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Погода в Украине - жара снова накроет Украину/ фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 18 июля

Где будут дожди с грозами

Когда температура в Украине снова начнет подниматься

Погода в Украине в пятницу, 18 июля, будет теплой в большинстве областей, а местами жаркой.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В то же время она предупредила, что в одной из областей температура воздуха опустится до +17 градусов.

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В целом, 18 июля ожидается:

запад - +17...+23

север - +23...+27

центр - от +17 (Винницкая область) до +32 на Днепропетровщине

восток - +27...+35

юг - +28+32.

Синоптик отметила, что дожди с грозами будут повсюду, кроме юга. Более сильные осадки ожидаются в западных областях.

В Киеве в пятницу температура воздуха будет держаться на уровне около +20 градусов днем. Местами будут дождь и гроза.

Погода в Украине 18 июля/ meteoprog

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине повысится температура

В то же время Диденко предупредила, что скоро в Украину снова вернется жара. Так, стоит ожидать повышения температуры воздуха с 21-22 июля.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, грозы с градом и шквалами вытеснят жару - стала известна дата резкого похолодания до +20. В Украине ожидается снижение температуры до +20.

Также ранее сообщалось, что будут град, грозы и мощный ветер - стало известно, какие области пострадают от сильной непогоды. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +12 градусов.

Напомним, сильная непогода надвигается на Украину - стало известно, где 17 июля ждать грозы, град и +12°C. Прохладнее всего будет на западе страны.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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