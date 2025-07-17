Сильная непогода надвигается на Украину: где 17 июля ждать грозы, град и +12°C

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- Какой будет погода 17 июля
- В каких регионах Украины объявили штормовое предупреждение
В четверг, 17 июля, Украину накроет непогода. В большинстве областей пройдут дожди и грозы, а вместе с ними снизится температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.
Утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные дожди с грозами.
В северных, центральных, южных областях, а также на Харьковщине днем прогнозируют грозы, град и шквалы 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
В Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают, что непогода может вызвать осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, повлиять на транспорт.
Кроме того, как сообщили в Укргидрометцентре, 17-18 июля, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на отдельных реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается продолжение постепенного повышения уровней воды.
Также возможно подтопление сельскохозяйственных земель водами Западного Буга вблизи Каменки-Бугской.
По данным синоптиков, в четверг, 17 июля, в западных областях ожидается +12...+17°С ночью и +19...+24°С днем, на севере - +15...+20°С ночью и +22...+27°С днем.
В Киеве столбики термометров покажут +24...+26°C. На Киевщине синоптики обещают +22...+27°C.
Жарче всего будет на востоке. Там температура воздуха достигнет +29...+33 °C.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на meteoprog, 17 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +21...+36 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+21 градуса.
Кроме того, вчера, 16 июля, Украину атаковала сильная непогода. В Херсонской области заметили настоящее торнадо. Видео разлетелось по Сети.
Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине 17 и 18 июля, отметится существенным снижением температуры воздуха. Ожидаются дожди с грозами, местами со шквалом и градом.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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