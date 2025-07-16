Град, грозы и мощный ветер: области, которые пострадают от сильной непогоды

Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +12 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 17 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 17 июля

Когда температура воздуха опустится до +12 градусов

В каких областях будут грозовые дожди с градом и шквалами

Погода в Украине 17 июля будет местами штормовой с сильными грозами и шквалами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Шторм будет свирепствовать на территории центральных, северных, части южных, Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областей. Там ожидается гроза, град и шквалы 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 17 июля во многих областях упадет температура воздуха. В целом ожидается 20-27 градусов тепла в западных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Дожди с грозами, шквалом и градом ожидаются в западных, Сумской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях. В Киеве температура воздуха повысится до +27 градусов и будет сухо. А уже 18 июля будут ливни, а температура воздуха упадет до 20-23 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 17 июля

В Украине 17 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северных, большинстве центральных, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В этот день будет западный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 19-24°; в северных областях ночью 15-20°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 29-34°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 17 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +21...+36 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля / фото: meteoprog

Погода 17 июля в Киеве

В Киеве 17 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 15-20°, днем 22-27°; в Киеве ночью 18-20°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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