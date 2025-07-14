Дожди будут заливать несколько областей: стала известна дата сильных осадков

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 15 июля
- Где будет жара до +37 градусов
- В каких областях будут идти дожди с грозами
Погода в Украине во вторник, 15 июля, будет преимущественно жаркой в большинстве областей. Однако некоторые регионы ждут изменения в погодных условиях - ожидаются дожди, а иногда даже с грозами.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, в каких областях температура воздуха будет подниматься до жарких +37 градусов, а где будет прохладнее.
По словам синоптика, температура воздуха 15 июля будет такой:
- на юге и на юго-востоке Украины она составит +33...+37 градусов,
- на востоке +30...+34 градуса,
- на севере +27...+30 градусов,
- в центральной части +28...+33 градуса,
- в западных областях +24...+28 градусов.
В каких областях будут идти дожди
Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Есть вероятность лишь ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.
"Юг, восток, значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе", - отметила Диденко.
Погода в Киеве 15 июля
В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо, ожидается +28...+30 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, была названа дата, когда Украину раскалит до +37. Синоптик поделился прогнозом погоды с 14 до 20 июля.
Напомним, синоптик предупредила о резком температурном ударе. Синоптик поделилась прогнозом погоды на понедельник.
Также ранее сообщалось, что адская жара отступит и вернутся дожди - была названа дата похолодания до +18. Погода в Николаеве 14 июля будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +36 градусов.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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