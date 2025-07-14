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Дожди будут заливать несколько областей: стала известна дата сильных осадков

Алёна Воронина
14 июля 2025, 12:00
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Дожди с грозами будут идти в нескольких регионах нашей страны - синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми.
Дожди будут заливать несколько областей: стала известна дата сильных осадков
Погода в Украине - дожди будут заливать несколько областей/ фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 15 июля
  • Где будет жара до +37 градусов
  • В каких областях будут идти дожди с грозами

Погода в Украине во вторник, 15 июля, будет преимущественно жаркой в большинстве областей. Однако некоторые регионы ждут изменения в погодных условиях - ожидаются дожди, а иногда даже с грозами.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, в каких областях температура воздуха будет подниматься до жарких +37 градусов, а где будет прохладнее.

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По словам синоптика, температура воздуха 15 июля будет такой:

  • на юге и на юго-востоке Украины она составит +33...+37 градусов,
  • на востоке +30...+34 градуса,
  • на севере +27...+30 градусов,
  • в центральной части +28...+33 градуса,
  • в западных областях +24...+28 градусов.
Погода в Украине 15 июля
Погода в Украине 15 июля/ Facebook Диденко

В каких областях будут идти дожди

Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Есть вероятность лишь ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.

"Юг, восток, значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе", - отметила Диденко.

Погода в Украине 15 июля
Погода в Украине 15 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 15 июля

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня вторника будет сухо, ожидается +28...+30 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, была названа дата, когда Украину раскалит до +37. Синоптик поделился прогнозом погоды с 14 до 20 июля.

Напомним, синоптик предупредила о резком температурном ударе. Синоптик поделилась прогнозом погоды на понедельник.

Также ранее сообщалось, что адская жара отступит и вернутся дожди - была названа дата похолодания до +18. Погода в Николаеве 14 июля будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +36 градусов.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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