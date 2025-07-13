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Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

Ангелина Подвысоцкая
13 июля 2025, 19:11
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Погода в Николаеве 14 июля будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +36 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 14 июля / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 14 июля
  • Когда температура воздуха повысится до +40 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди с градом и шквалами

Погода в Украине 14 июля будет местами грозовая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Шторм будет свирепствовать на территории западных областей. Там ожидается гроза, град и шквалы 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 14 июля
Прогноз погоды в Украине на 14 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 14 июля жаркая погода. Самая высокая температура воздуха будет в большинстве центральных областей - 34 градуса тепла. Во второй половине дня или вечером в западных областях будут кратковременные дожди с грозами, сильным ветром и грозами.

17-18 июля придет похолодание. Температура воздуха снизится до 18-25 градусов тепла. Лишь на юге продержится 30-градусная жара. После этого снова в регионы начнет возвращаться жара. На следующей неделе, 22 июля, в Украине будет высокий температурный скачок. Температура воздуха повысится до +40 градусов и выше.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода 14 июля

В Украине 14 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, Житомирской областях. Также там ожидается град и шквалы до 15-20 м/с. В целом в этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. На Левобережье ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 29-34°, местами сильная жара 35-37°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°. В Карпатах ночью 9-14°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 14 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +21...+36 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов.

погода 14 июля
Прогноз погоды в Украине на 14 июля / фото: meteoprog

Погода 14 июля в Киеве

В Киеве 14 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 26-31°; в Киеве ночью 17-19°, днем 29-31°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 14 июля
Прогноз погоды в Украине на 14 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит +38 в нескольких областях - украинцев предупредили об опасном скачке температуры. В ряде областей станет еще жарче, а в некоторых областях ожидаются дожди с грозами и ливни.

Также ранее сообщалось, что ударит +9 и будут лить сильные дожди - синоптики предупреждают об опасности. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.

Напомним, в Украину ворвутся опасные явления - стала известна дата, когда на улицу лучше не выходить. Пока в одних областях будет жара, другие - будет заливать дождем.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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