Ударит +38 в нескольких областях: украинцев предупредили об опасном скачке температуры

Вы узнаете:
- В каких областях ударит +38 градусов
- Где будут ливни и грозы
- Какой будет погода в Украине 11 июля
Погода в Украине в пятницу, 11 июля, будет контрастной. Так, в некоторых областях температура воздуха существенно возрастет, местами даже до +38 градусов, а в некоторых наоборот станет немного прохладнее.
Часть областей накроют дожди с грозами, местами даже будут ливни. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"На западе 11-го июля +18...+22 градуса, на севере жара ослабнет до +25...+29, разве на Сумщине еще до +30 градусов. Кто куда в центральных областях - в течение дня +26...+29, в Винницкой области только +22, а на Днепропетровщине еще будет печь до +35 градусов", - отметила она.
В то же время на юге будет от +28 в Одесской области до +35 градусов в Запорожье и в Крыму. Сильная жара также удержится в восточных областях, там ожидается температура воздуха на уровне +34...+38 градусов.
Где будут дожди с грозами
"Дожди с грозами вероятны в Карпатах и на Закарпатье, днем кратковременные летние ливни местами пройдут в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, дойдут до Днепра с районами", - рассказала синоптик.
На остальной территории Украины осадков не ожидается.
Погода в Киеве 11 июля
В столице Украины немного спадет жара и станет свежее.
"В Киеве 11 июля наконец-то станет легче дышать, днем жара ослабнет до +25...+27 градусов", - сказала Диденко.
По ее словам, украинцам не стоит ожидать однородной погоды в июле.
"В июле однородности от погоды не ждать - жара и рядом прохлада порождают сильные контрасты, поэтому где-то ливень, где-то засуха", - добавила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что на Львовщине бушевала стихия - местных предупредили об опасности. В результате стихии много деревьев было вырвано с корнями, повреждены жилые дома.
Напомним, стало известно, что Украину атакует очень сильная непогода, синоптики назвали области. Погода в Ужгороде будет одной из самых прохладных. Температура воздуха там опустится до +16.
Также сообщалось, что синоптик предупреждает о резком снижении температуры. Летняя жара понемногу отступает. С 11 июля в Украине столбики термометров поползут вниз. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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