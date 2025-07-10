Ударит +38 в нескольких областях: украинцев предупредили об опасном скачке температуры

В ряде областей станет еще жарче, а в некоторых областях ожидаются дожди с грозами и ливни.

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Погода в Украине - украинцев предупредили об опасном скачке температуры/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В каких областях ударит +38 градусов

Где будут ливни и грозы

Какой будет погода в Украине 11 июля

Погода в Украине в пятницу, 11 июля, будет контрастной. Так, в некоторых областях температура воздуха существенно возрастет, местами даже до +38 градусов, а в некоторых наоборот станет немного прохладнее.

Часть областей накроют дожди с грозами, местами даже будут ливни. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"На западе 11-го июля +18...+22 градуса, на севере жара ослабнет до +25...+29, разве на Сумщине еще до +30 градусов. Кто куда в центральных областях - в течение дня +26...+29, в Винницкой области только +22, а на Днепропетровщине еще будет печь до +35 градусов", - отметила она.

В то же время на юге будет от +28 в Одесской области до +35 градусов в Запорожье и в Крыму. Сильная жара также удержится в восточных областях, там ожидается температура воздуха на уровне +34...+38 градусов.

Погода в Украине 11 июля/ Facebook Диденко

Где будут дожди с грозами

"Дожди с грозами вероятны в Карпатах и на Закарпатье, днем кратковременные летние ливни местами пройдут в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, дойдут до Днепра с районами", - рассказала синоптик.

На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Погода в Украине 11 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 11 июля

В столице Украины немного спадет жара и станет свежее.

"В Киеве 11 июля наконец-то станет легче дышать, днем жара ослабнет до +25...+27 градусов", - сказала Диденко.

По ее словам, украинцам не стоит ожидать однородной погоды в июле.

"В июле однородности от погоды не ждать - жара и рядом прохлада порождают сильные контрасты, поэтому где-то ливень, где-то засуха", - добавила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что на Львовщине бушевала стихия - местных предупредили об опасности. В результате стихии много деревьев было вырвано с корнями, повреждены жилые дома.

Напомним, стало известно, что Украину атакует очень сильная непогода, синоптики назвали области. Погода в Ужгороде будет одной из самых прохладных. Температура воздуха там опустится до +16.

Также сообщалось, что синоптик предупреждает о резком снижении температуры. Летняя жара понемногу отступает. С 11 июля в Украине столбики термометров поползут вниз. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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