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Загадка на логику: кто из трех людей преступник - надо угадать за 15 секунд

Алёна Воронина
9 июля 2025, 14:35
71
Лишь небольшое количество читателей сможет быстро догадаться, кто именно из изображенных людей является преступником.

Загадка
Кто из 3-х людей преступник/ Brightside

Головоломки являются отличным способом улучшить свои умственные способности, обострить внимательность и наблюдательность. А если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень скоро можно заметить, что каждая следующая загадка вам дается легче, чем предыдущая.

В новой загадке, которую мы предлагаем вам разгадать, нужно будет найти преступника среди врачей, пишет jagranjosh.

видео дня

На картинке мы видим трех людей в белых халатах. Сначала может показаться, якобы все они врачи, ведь на это указывают белые халаты и еще несколько побочных признаков. Но на самом деле кто-то один не является врачом, и нужно догадаться, кто именно хочет обмануть всех остальных.

Попробуйте внимательно присмотреться ко всем изображенным здесь лицам и найти правильный ответ как можно быстрее.

А спешить точно придется, ведь на разгадывание загадки дается очень мало времени - всего на всего 15 секунд. Мало кто сможет справиться настолько быстро.

Загадка
Кто из 3-х людей преступник/ Brightside

Желаем вам удачи в таком непростом испытании. Если вы приложите усилия и будете уверенно двигаться вперед, вам точно удастся выйти победителем из этой непростой игры.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Правильный ответ: преступником является третий мужчина - у него на груди бейдж с фотографией врача-женщины.

Загадка
Преступником является мужчина справа/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где ошибка на рисунке - только самый умный найдет ее за 12 секунд. Непросто будет угадать, что именно на картинке не так, как должно быть.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой надо догадаться, к какому замку подходит ключ - загадку надо разгадать за 8 секунд. Сложно будет догадаться сразу, где именно спрятан правильный ответ - придется приложить немало усилий.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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