Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где ошибка на рисунке: только самый умный найдет ее за 12 секунд

Алёна Воронина
5 июля 2025, 11:07
26
Непросто будет угадать, что именно на картинке не так, как должно было бы быть.

Загадка
Где ошибка на рисунке/ Brightside

Головоломки и разнообразные визуальные загадки - это не только развлечение, но и эффективный способ развивать внимательность. Они не занимают много времени, поэтому их легко добавить в ежедневные привычки. Несмотря на простоту, польза от таких упражнений действительно значительная. Поэтому время, потраченное на них, точно не будет потрачено впустую.

В следующем задании вам нужно внимательно рассмотреть изображение и найти, что на нем не так, пишет jagranjosh.

видео дня

На иллюстрации изображены мужчина с ребенком, которые одеты по-зимнему и стоят посреди заснеженного пейзажа. Позади них видно табличку с надписью "Северный полюс", а ребенок гладит пингвина.

На первый взгляд ничего странного в этой сцене нет - кажется, все выглядит естественно. Но не спешите с выводами. В картинке скрыта ошибка, и обнаружить ее будет непросто. Понадобится максимум концентрации и внимания к деталям

На решение загадки выделено всего 12 секунд. Это немного, и для того, чтобы уложиться в это время, придется собрать всю свою наблюдательность. Но не сомневаемся - у вас все получится.

Если хотите проверить, насколько хорошо вы замечаете мелочи - смело беритесь за задание. Удачи вам в этом интеллектуальном вызове.

Загадка
Где ошибка на рисунке/ Brightside

А когда найдете ответ - обязательно покажите загадку друзьям или родственникам. Кто знает, возможно, и им будет интересно проверить свою внимательность.

Ответ: на Северном полюсе пингвины не живут - они живут исключительно в Южном полушарии.

Загадка
Ошибка в том, что пингвины не живут на Северном полюсе/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где 3 различия между мужчинами - только люди с "орлиным зрением" угадают. Непросто будет заметить несколько искусно спрятанных отличий.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, что не так в офисе - только супервнимательные люди найдут ошибку за 11 секунд. Распознать, что именно на картинке не так, как должно быть, смогут только очень внимательные и умные люди.

Вас также могут заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Китае готовы помогать Украине в мирных усилиях: что предлагает МИД

В Китае готовы помогать Украине в мирных усилиях: что предлагает МИД

11:52Война
Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробности

Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробности

10:44Украина
"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

10:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинском

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинском

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

"Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция

"Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция

Последние новости

12:11

Огромное сожаление: Брэд Питт высказался о токсичном разводе с Джоли

12:07

Как кушать тост по всем правилам: советы от "короля современного этикета"

11:52

Дешевой теперь не найти: какая рыба в Украине стала настоящей роскошью

11:52

В Китае готовы помогать Украине в мирных усилиях: что предлагает МИД

11:32

"Любил жизнь": умер звезда "Зачарованных"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:07

Где ошибка на рисунке: только самый умный найдет ее за 12 секунд

10:44

Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробностиВидео

10:41

Как хранить ягоды в холодильнике: два суперлайфхака, которые спасут от плесени

10:32

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

Реклама
09:58

Оккупанты прорвались и захватили территории: ISW назвали направления горячих боев

09:06

ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ: детали

08:59

Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед: в НАТО обратились к Трампу

08:10

Путин публично делает из Трампа рыжего клоунамнение

08:04

В РФ прогремели взрывы: вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромахВидео

07:10

Что не так на картинке: ошибку надо найти всего за 7 секунд

06:10

Как разговор Трампа с Путиным привел к массированному удару по Киевумнение

05:50

Афанасьев день: что ни в коем случае нельзя делать 5 июля

05:50

Необычный ребус: найдите на картинке особенную лягушку за 21 секунду

05:16

Гороскоп на завтра 6 июля: Львам - клевета, Скропионам - приятные новости

04:30

Не для красоты или "статуса": почему кожаные сиденья в авто имеют отверстия

Реклама
04:00

Будет лететь по 1000 шахедов в сутки: командующий дал неутешительный прогноз

03:30

Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку

03:05

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

02:57

Крупнейшая катастрофа в истории авиашоу: что известно о Скниловской трагедии

02:30

"Раскол и склоки" у Трампа: эксперт назвал, кто блокирует поставки оружия Украине

02:00

5 знаков зодиака, которые слишком хорошо умеют манипулировать

01:36

Машину еще можно спасти: что будет, если залить бензин в дизельный двигатель

04 июля, пятница
23:44

Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

23:25

Последняя стадия: Рамина Эсхакзай поделилась личной трагедией

22:34

Киев под атакой Шахедов: в столице уже работает ПВО

22:30

Атаку на Киев отражали дроны-перехватчики - Зеленский

22:22

Не российская или американская: какая песня впервые зазвучала в космосе

22:18

Слова, которые очаровывают: как изучать английский легко и с вдохновением

21:24

Больше ли вина за грех у верующего, чем у неверующего - что говорят священникиВидео

21:14

Фатальная неделя для армии РФ: ВСУ разносят командные пункты врага

21:07

Платят до 43 тысяч в месяц: украинцам предлагают интересную работу

20:22

Разговор Трампа и Зеленского: эксперт предупредил, к чему готовиться Украине

20:19

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинскомВидео

19:42

Китайский гороскоп на сегодня 5 июля: Крысам - счастливый день, Змеям - встреча

19:39

Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Реклама
19:29

"Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция

19:28

Трамп сказал Зеленскому очень важную вещь: СМИ узнали новые детали разговора

19:28

Тайна древнейших останков в Антарктиде: ученых ошеломила невероятная находкаВидео

19:26

"Посылают" сигналы с того света: как близкие "напоминают" о себе после смерти

19:13

Разговоры Путина с Трампом влияют на "жесткость" ударов по Украине - Мерц

19:10

Уникальный случай в мировой истории: как Путин унизил Трампамнение

19:04

София Ротару кровавым фото отреагировала на обстрел Киева

18:58

Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

18:56

Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с роднымиФотоВидео

18:55

Зачем украинцы "запекали" детей в печи - неожиданная правда о жутком обрядеВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять