Как сказать "брелок" на украинском: лишь единицы знают правильный ответ

На самом деле вместо слова "брелок" можно использовать другое, исконно украинское благозвучное слово.

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Как сказать "брелок" на украинском/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "брелок", "дрижати" и "достояння"

Каких ошибок не стоит делать

В украинском языке есть ряд слов, которые мы привыкли использовать на постоянной основе, забывая или не зная о том, что у них есть интересные и благозвучные соответствия.

О нескольких таких словах рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

В частности, она отметила, что вместо слова "брелок" можно использовать исконно украинское слово "дармовис". А так же, как мы говорим слово "дрижати", можно использовать и слово "дриґотіти", а наряду со словосочетанием "униз ногами" можно говорить "долініж".

В то же время мы часто можем сталкиваться с такими словами, которые вообще неправильно использовать в украинском языке и надо заменить правильными. В частности, слово "достояння" надо заменить на "набуток".

"И четыре названия профессий на украинском: "плотник" - "тесляр", "сапожник" - "чоботар" или "швець", "прораб" - "виконроб", "чертежник" - "кресляр", - добавила учитель.

Смотрите видео о том, как сказать "брелок" на украинском:

Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бывший в употреблении" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "наложенный платеж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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