Загадка на 11 секунд для очень умных людей: где цифра 8 среди троек

Придется применить всю свою внимательность, чтобы понять, где именно спрятана цифра, которая отличается от всех остальных.

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Где цифра 8 среди троек/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Вы считаете себя очень внимательным человеком? Тогда может вы не против проверить свою внимательность прямо сейчас? Если вы готовы бросить себе вызов - тогда вперед.

В сегодняшней загадке нужно отыскать цифру 8, которая спрятана среди большого количества троек, пишет jagranjosh.

Загадка на самом деле не из простых, хоть и на первый взгляд она обманчиво может казаться простой. Не стоит верить этому первому впечатлению.

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Если присмотреться и быть очень внимательными, то вам точно удастся заметить восьмерку. Но сложность этой загадки заключается еще и в том, что нужно цифру надо отыскать очень быстро - всего на всего за 11 секунд. Это точно будет непросто.

Готовы ли вы проверить себя? Попробуйте начать с того, чтобы как можно быстрее "просканировать" глазами картинку с большим количеством цифр таким образом, чтобы ваш взгляд двигался по каждой строке поочередно. Или, если вам так удобнее, можете просматривать не строки с цифрами, а столбцы.

И где-то во время этого процесса просмотра вам точно попадется на глаза нужная цифра - 8.

Где цифра 8 среди троек/ jagranjosh

Спешите, но не волнуйтесь, если вам не удалось справиться с заданием настолько быстро. В таком случае можете просто продолжать выполнять задание в удобном для вас темпе, ни за что не волнуясь.

Правильный ответ мы оставили внизу. После выполнения задания пролистайте страницу вниз и вы увидите там, где же именно спрятана цифра 8.

Непросто будет найти цифру 8/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где 3 различия между мужчинами - только люди с "орлиным зрением" угадают. Непросто будет заметить несколько искусно спрятанных отличий.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, что не так в офисе - только супервнимательные люди найдут ошибку за 11 секунд. Распознать, что именно на картинке не так, как должно быть, смогут только очень внимательные и умные люди.

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