Где число, которое отличается: надо знать 6767 среди 6768

"Загадочное" число, которое нам нужно найти, отличается от всех остальных чисел всего одной цифрой. Поэтому отыскать его будет очень непросто.

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Где число, которое отличается/ jagranjosh

Головоломки - отличный способ тренировать внимательность и развивать логическое мышление

Для многих людей разгадывание головоломок - не просто интересное хобби, но и эффективная тренировка для ума. Они помогают сохранять умственную активность, улучшают способность концентрироваться и замечать мелкие детали.

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В следующем задании вам придется найти число 6767 среди множества почти идентичных 6768, пишет jagranjosh. Эта задача может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Когда на экране появляется массив одинаковых чисел, глаза быстро устают, а внимательность снижается. Но среди них спряталась лишь одна "лишняя" комбинация - и именно ее вам нужно отыскать.

Это задание - своеобразный тест на наблюдательность, выдержку и быструю реакцию. Если вы хотите выйти победителем из этой мини-игры, придется сосредоточиться и не медлить - на поиск правильного ответа у вас будет всего 10 секунд.

Где число, которое отличается/ jagranjosh

Не каждый сможет увидеть отличие в таком море похожих цифр, но самые внимательные точно справятся. Проверьте себя: сможете ли вы за такое короткое время найти нужное число.

Правильный ответ ищите ниже. Желаем вам успехов.

Непросто будет найти отличное число/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где 3 отличия между мужчинами - только люди с "орлиным зрением" угадают. Непросто будет заметить несколько искусно спрятанных отличий.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, что не так в офисе - только супервнимательные люди найдут ошибку за 11 секунд. Распознать, что именно на картинке не так, как должно быть, смогут только очень внимательные и умные люди.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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