Почему нельзя говорить "бувший у користуванні": каким одним словом надо заменить

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "бувший у користуванні"
- Какими словами стоит заменить это словосочетание
Очень часто в объявлениях о продаже не нового товара можно увидеть словосочетание "бувший у користуванні" или коротко "б/у". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.
В украинском языке есть два варианта, как заменить это словосочетание, чтобы говорить правильно. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
Также она рассказала о еще нескольких языковых клише, от которых стоит избавиться:
- Нельзя говорить "наносити шкоду" - правильно говорить "завдавати шкоди";
- Неправильно "нести відповідальність" – правильно "бути відповідальним" или "я відповідальний за";
- Неправильно "бувший у користуванні" – правильно "уживаний" или "той, що був у вжитку";
- Неправильно "біжучий рядок" – правильно "рухомий рядок";
- Неправильно "служити прикладом" – правильно "бути прикладом".
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "бувший у користуванні":
Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.
Также ранее учитель дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.
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Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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