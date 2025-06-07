Как сказать на украинском "половник" и "кувшин": учитель дала ответ

Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Как сказать на украинском "половник" и "кувшин"/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео, unsplash.com

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Как сказать на украинском "половник" и "кувшин"

Каких ошибок стоит избегать

Нередко можно столкнуться со случаями, когда в украинском языке употребляют определенные слова, которые неправильно были переведены с русского языка. Но таких ошибок следует избегать.

О нескольких таких словах рассказала учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

В частности, она отметила, что стоит избегать таких слов, как "половник", "кувшин" и "поднос", а также ряда других.

"Готовите еду? Сразу совершенствуйте украинский. Не "половник", а "ополоник", не "салфєтка", а "серветка", Не "тарєлка", а "тарілка", не "солонка", а "сільниця", не "тьорка", а "тертушка", не "поднос", а "таця", не "кофейник", а "кавник", не "досточка", а "дощечка", не "кувшин", а "глечик", - рассказала учитель.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "половник" и "кувшин":

Ранее Главред рассказал, как сказать правильно на украинском - "смажити" или "жарити". На самом деле при употреблении этих слов многие допускают серьезную ошибку.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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