Как сказать на украинском "половник" и "кувшин": учитель дала ответ

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "половник" и "кувшин"
- Каких ошибок стоит избегать
Нередко можно столкнуться со случаями, когда в украинском языке употребляют определенные слова, которые неправильно были переведены с русского языка. Но таких ошибок следует избегать.
О нескольких таких словах рассказала учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
В частности, она отметила, что стоит избегать таких слов, как "половник", "кувшин" и "поднос", а также ряда других.
"Готовите еду? Сразу совершенствуйте украинский. Не "половник", а "ополоник", не "салфєтка", а "серветка", Не "тарєлка", а "тарілка", не "солонка", а "сільниця", не "тьорка", а "тертушка", не "поднос", а "таця", не "кофейник", а "кавник", не "досточка", а "дощечка", не "кувшин", а "глечик", - рассказала учитель.
Смотрите видео о том, как сказать на украинском "половник" и "кувшин":
Ранее Главред рассказал, как сказать правильно на украинском - "смажити" или "жарити". На самом деле при употреблении этих слов многие допускают серьезную ошибку.
Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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