Какая вещь лишняя: только самый умный догадается за 5 секунд

На картинке виден ряд предметов. Только очень внимательные люди смогут угадать, какой именно из них не вписывается в общую картину.

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Какая вещь лишняя/ jagranjosh

Решение головоломок - это интересное занятие как в том случае, если вы хотите потренировать свой мозг, так и в том случае, если хотите интересно и с пользой провести свое свободное время.

Регулярное решение головоломок полезно для поддержания остроты ума. Кроме этого, решение таких загадок может быть интересным и увлекательным способом снять стресс и уменьшить тревожность.

В следующей загадке нужно догадаться, какой предмет на картинке лишний, пишет jagranjosh.

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Мы видим на рисунке продукты и напитки, которые разложены на скатерти для пикника.

Сначала может показаться, что ничего странного на картинке нет, но на самом деле это не так. Такое первое впечатление ошибочно, ведь на картинке есть одна неточность, которую нужно отыскать.

Какой-то из предметов выбивается из общей картины. Он не "вписывается" в изображение, и, если подумать, то становится понятно, что на картинке ему как бы нет места.

На задание дается всего 5 секунд, поэтому придется спешить.

Какая вещь лишняя/ jagranjosh

Что это за объект? Вы догадались? Если нет, тогда продолжайте поиски.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Итак, какой объект лишний на рисунке? Речь идет о банане, ведь только у банана нет пары.

Лишним является банан/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 32 на картинке - это загадка на 5 секунд для самых смелых умников. Эта оптическая иллюзия может сбить с толку даже тех, кто имеет соколиный глаз - найти правильный ответ будет настоящим вызовом.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, сколько лиц на рисунке - только гений угадает за 11 секунд. Нужно быть очень внимательным человеком, чтобы смочь посчитать, сколько на самом деле лиц есть на картинке.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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