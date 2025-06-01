Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сколько лиц на рисунке: только гений угадает за 11 секунд

Алёна Воронина
1 июня 2025, 07:10
16
Нужно быть очень внимательным человеком, чтобы смочь посчитать, сколько на самом деле лиц есть на картинке.

Загадка
Сколько лиц на рисунке/ Brightside

Оптические иллюзии - настоящие виртуозы в искусстве обманывать наш мозг. Они способны легко сбить с толку даже самых внимательных. Когда мы рассматриваем подобные изображения, наш разум мгновенно пытается составить общую картину, не подозревая, что реальность может быть совсем другой, чем кажется на первый взгляд.

Но не стоит расстраиваться, если разгадать подобные визуальные задачи не удается с первой попытки. Успех в них - дело практики. Каждый может научиться "видеть больше", если регулярно тренировать внимательность и совершенствовать навыки наблюдения.

видео дня

В этой новой визуальной задачке вам предстоит найти точное количество лиц, спрятанных в изображении, пишет jagranjosh.

На первый взгляд рисунок кажется обычной естественной сценой, без намека на какие-то лица. Однако не спешите с выводами - они там есть, просто тщательно спрятаны. Их непросто заметить с первого раза, ведь они искусно замаскированы среди деталей.

Чтобы справиться с этой задачей, нужно сосредоточиться, внимательно рассмотреть каждый фрагмент рисунка и не упустить ни одну мелочь. Успешный результат гарантирует только сочетание заинтересованности и настойчивости.

Но есть один нюанс - времени совсем немного. Всего 11 секунд, чтобы дать правильный ответ. Такой вызов под силу не каждому.

Загадка
Сколько лиц на рисунке/ Brightside

Поэтому соберитесь с мыслями, выключите все лишнее и попробуйте раскрыть эту визуальную тайну. А после этого сможете проверить свой результат внизу страницы.

Загадка
На рисунке четыре лица/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, как сложить цифру 6, переложив одну спичку - только гений разгадает сложную загадку. Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой число 44 найдет только "эксперт по головоломкам" - это сложная загадка на внимательность. Можно проверить свою внимательность и навыки наблюдения с помощью такой сложной загадки.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по Запорожью: повреждена инфраструктура и частные дома, детали

РФ ударила по Запорожью: повреждена инфраструктура и частные дома, детали

07:29Украина
Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

06:30Синоптик
РФ увеличила активность на фронте: Зеленский - о самых сложных направлениях

РФ увеличила активность на фронте: Зеленский - о самых сложных направлениях

22:15Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Кто и когда "придумал" русский язык - раскрыта афера 200-летней давности

Кто и когда "придумал" русский язык - раскрыта афера 200-летней давности

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Тельцам - опасаться искушений, Ракам - в омут

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Тельцам - опасаться искушений, Ракам - в омут

Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

Можно ли дать ребенку имя умершего родственника: священник дал однозначный ответ

Можно ли дать ребенку имя умершего родственника: священник дал однозначный ответ

Последние новости

07:29

РФ ударила по Запорожью: повреждена инфраструктура и частные дома, детали

07:10

Сколько лиц на рисунке: только гений угадает за 11 секунд

06:30

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

05:25

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову уже вот-вот: кто в списке

04:35

Как правильно - "смажити" или "жарити": какой ошибки стоит избегатьВидео

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
03:47

Можно ли спать на кровати, на которой умер человек: священник дал ответ

03:22

Командование отчиталось о "чистках" в ТЦК и СП - первые подробности

02:44

Гороскоп на июнь 2025 для Близнецов: деньги, везение и любовьВидео

01:30

Четыре знака зодиака, которые имеют дар быть идеальными мамами

Реклама
31 мая, суббота
23:23

Зеленский раскритиковал РФ из-за подготовки к новым переговорам

22:15

Огонь в 10 километрах от резиденции Путина: под Москвой вспыхнул пожар

22:15

РФ увеличила активность на фронте: Зеленский - о самых сложных направлениях

21:43

Итальянская принцесса влетела головой в стену на мотоцикле

21:42

Канцлер Германии летит к Трампу: СМИ узнали, о чем будут говорить

21:15

В семье Рианны случилась большая трагедия: что произошло

20:41

Возле детской площадки: в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу

20:18

Почти 30-градусная жара накрывает Украину: где будет жарче всего

19:33

Враг прорвал новый участок границы Украины: где есть продвижение

18:45

"У двух стран могут возникнуть проблемы": РФ может проверить НАТО "на слабо"Видео

18:41

Как может закончиться война в Украине: дипломат назвал 2 сценария

Реклама
17:48

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

17:36

Резкий обвал или укрепление гривны: эксперт сказал, что будет с валютой в июне

17:25

В Житомире неизвестный бросил гранату в толпу и убежал: есть пострадавшиеФото

16:57

В 100 гривен уже не уложиться: в Украине подорожало самое доступное мясо

16:35

Развивает скорость до 750 км/ч: Россия атакует Украину новыми дронами

16:29

СМИ раскрыли, почему Германия тормозит передачу Украине крылатых ракет Taurus

16:26

Почему некоторые коты мурлыкают больше других: ответ удивляет

16:16

"Не зря тренируюсь": Валерия Крук показала сочные результаты тренировок в Дубае

15:59

Враг прорывается в трех областях: СМИ заявили о захвате 18 сел Украины

15:52

Ударит ли в Украине рекордная жара летом 2025: какой месяц будет самым жарким

15:35

Налетай: Илон Маск пообещал биологический материал всем, кто его захочет

15:29

Есть ли угроза наступления россиян с севера: эксперт четко ответил

15:15

Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

14:54

ВСУ сорвали наступление РФ: аналитик заявил о колоссальном успехе на фронте

14:48

"Катастрофическое влияние": россияне бьются в истерике из-за приезда Пугачевой в РФ

14:45

Почему 1 июня нельзя стирать и убирать: какой праздник и день ангела

14:43

Почему пожилые люди ложатся рано и просыпаются первыми: ответ врачей

14:12

На Запорожье началось опасное наступление России: Сырский созвал совещание

14:04

Нет сомнений: жена Николаева засветила талию на фоне слухов о беременности

14:04

Гороскоп на июнь 2025 для Львов: везение, прибыль и новый романВидео

Реклама
13:52

РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - СнегиревВидео

13:48

Ситуация обостряется, на Сумщине существенно расширили зону обязательной эвакуации

13:26

"Меня распяли на кресте": Козловский высказался о конфликте с КондратюкомВидео

13:05

Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

13:03

Оккупанты хотят дойти до города Сумы: генерал оценил шансы противника

12:57

Чем отличаются 2 младенцев: загадка для самых умных на 19 секунд

12:40

Украинцам повысят пенсии: кому и когда можно ждать индексации

12:31

"Насколько это возможно": появились новости о здоровье Короля Чарльза

12:17

Украинские десантники взяли в плен морпехов РФ в Курской области - детали

12:16

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Тельцам - опасаться искушений, Ракам - в омут

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять