Загадка для самых умных: надо найти ошибку на картинке за 5 секунд

Лишь единицам удастся справиться с задачей всего за 15 секунд.

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Надо найти ошибку на картинке за 5 секунд/ jagranjosh

Различные визуальные загадки и головоломки - это не только развлечение, но и эффективная тренировка внимательности. Они не требуют много времени, поэтому их легко вписать в ежедневный ритм жизни. А вот польза от такой практики - значительная: вы прокачиваете свою наблюдательность и скорость мышления.

На этот раз перед вами задание, которое требует заметить ошибку на иллюстрации, пишет jagranjosh.

На картинке - четверо людей, которые гуляют по улице весной, когда дует сильный ветер.

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Сначала все кажется логичным и привычным - ничего подозрительного. Но не стоит доверять первому впечатлению. В картинке заложена ошибка, и найти ее будет не так уж и легко.

Подготовьтесь сосредоточиться. Вам нужно обнаружить аномалию всего за 5 секунд. Это сложная задача, но вполне выполнимая для тех, кто привык думать быстро и внимательно.

Если чувствуете, что готовы проверить свои аналитические способности - не медлите. Начинайте прямо сейчас. И не забывайте: главное - не сдаваться и верить в себя.

Что не так на рисунке/ jagranjosh

Когда найдете ответ - можете поделиться загадкой с друзьями или семьей.

А теперь - ответ. Что же не так на рисунке? Если присмотреться внимательнее, заметно: фиолетовое платье у девушки развевается в противоположную сторону от того, куда дует ветер. А это уже явное нарушение законов физики.

У девушки платье развевается не в ту сторону/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, как сложить цифру 6, переложив одну спичку - только гений разгадает сложную загадку. Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.

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