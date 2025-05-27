Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

На самом деле неправильно говорить слово "піони" в украинском языке.

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Как сказать на украинском "пионы"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "пионы"

Почему неправильно переводить на украинский русское слово "пионы" как "піони"

При употреблении названий цветов нередко встречаются случаи, когда вместо украинских названий звучат русизмы. Например, довольно часто многие люди употребляют слово "піони", переводя таким образом русское название этих цветов "пионы".

О том, как правильно называть эти цветы на украинском языке, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Каждый год в конце мая мы вспоминаем, как называются эти цветы, потому что некоторые до сих пор называют их "піонами". Но "піони" - это калька с русского. На украинском языке эти цветы называются "півонії", - сказала Багний.

Также она рассказала, что "півонії" - настоящие долгожители среди цветов.

"Они могут жить до 100 лет, и с каждым разом цвести все пышнее и красивее. Но только "півонії" - не "піони", - добавила Багний.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "пионы":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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