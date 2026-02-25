Количество отключений возрастет - новые графики для Черкасской области на 26 февраля

В Черкасской области 26 февраля введут почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Отключение света в Черкасской области - когда не будет света 26 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Графики отключения света будут действовать по очереди в течение суток

Ограничения действуют из-за российских ударов по энергетике

Завтра, 26 февраля, по всей территории Черкасской области будут введены графики почасовых отключений света. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго", опубликовав графики отключений для всех очередей и подчередей.

В облэнерго отметили, что ограничения будут действовать из-за регулярных российских обстрелов и последствий предыдущих массированных атак ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру.

Графики отключения света в Черкасской области 26 февраля / Скриншот / Скриншот

Также согласно указанию НЭК "Укрэнерго" в течение суток 26 февраля для промышленных предприятий и бизнеса региона будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии.

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 1.1

1.1: 03:00 – 05:00, 10:00 – 12:30, 16:00 – 18:30, 21:30 – 00:00

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 11:00 – 13:30, 17:00 – 19:30, 23:30 – 00:00

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 2.1

2.1: 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 12:30 – 15:00, 18:30 – 21:00

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 2.2

2.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 13:30 – 16:00, 19:30 – 22:00

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 3.1

3.1: 08:30 – 11:00, 14:30 – 17:00, 21:00 – 23:00

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 3.2

3.2: 01:30 – 03:30, 07:30 – 09:30, 13:00 – 15:30, 19:00 – 21:30

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 4.1

4.1: 06:00 – 08:30, 12:00 – 14:30, 18:00 – 20:30, 22:00 – 00:00

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 4.2

4.2: 03:30 - 05:30, 09:00 – 11:30, 15:00 – 17:30, 22:30 – 23:30

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 5.1

5.1: 08:00 – 10:30, 14:00 – 16:30, 20:30 – 22:30

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:30 – 14:00, 17:30 – 20:00

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:00, 10:30 – 13:00, 16:30 – 19:00, 23:00 – 00:00

Отключение света 26 февраля Черкасская область очередь 6.2

6.2: 04:00 – 06:00, 09:30 – 12:00, 15:30 – 18:00

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света и тепла - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, главной целью российских ударов по энергетической инфраструктуре зимой была попытка спровоцировать полный блэкаут в Украине и параллельно создать информационный эффект якобы массового недовольства среди украинцев. Впрочем, реализовать эти намерения России не удалось. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко пояснил, что риск масштабных проблем с теплоснабжением напрямую зависит от интенсивности дальнейших обстрелов. Сейчас восстановить подачу тепла невозможно примерно в 1200 домах, которые получали его от Дарницкой ТЭЦ-4, и в этом отопительном сезоне жители этих зданий уже не будут иметь отопления.

Бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон подчеркнул необходимость срочного пересмотра подходов к системе теплоснабжения столицы, особенно на Левом берегу Киева. По его словам, значительная зависимость районов от крупных теплоэлектроцентралей делает их уязвимыми для повторных атак, а простое восстановление поврежденных объектов не гарантирует энергетической безопасности в следующий зимний период.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

