Сокровище королей: найдено украшение, изменившее ход истории

Удалось найти уникальный золотой медальон XVI века, связанный с браком короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской.

Украшение оценили в более чем 4,6 миллиона долларов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В Великобритании найден уникальный золотой медальон XVI века, посвященный первому браку короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Британский музей заплатил за историческое украшение 3,5 миллиона фунтов стерлингов (более 4,6 миллиона долларов), чтобы добавить его в национальную коллекцию. Об этом сообщает NovusNews UK.

Эту находку уже называют одной из важнейших ювелирных реликвий эпохи Тюдоров, ведь она напрямую связана с событиями, которые впоследствии привели к Реформации и разрыву Англии с Римом.

Что изображено на уникальном медальоне

По данным СМИ, на лицевой стороне украшения под трояндой Тюдоров и гранатом — символом испанской семьи Екатерины — вычеканены инициалы "H" и "K" и французское слово "Toujours", что означает "всегда".

В позднем средневековье и эпоху Возрождения такие монограммы символизировали брак, верность или даже тайную преданность. При этом послание выглядело скорее личным, чем официальным, что придает находке особую эмоциональную глубину.

Отмечается, что когда Генрих VIII и Екатерина Арагонская поженились, казалось, что их союз был крепким. Уже через несколько месяцев после свадьбы королева забеременела и родила сына, принца Генриха, в январе 1511 года. Однако ребенок умер менее чем через два месяца.

В том же году супруги путешествовали по Мидлендсу, в частности по Ворвикширу — именно там через столетие был найден медальон. Историки предполагают, что кулон мог символизировать рождение долгожданного наследника, но впоследствии стал болезненным напоминанием о потере.

Впоследствии Екатерина Арагонская стала центральной фигурой в одном из самых драматических событий европейской истории. Попытка Генриха аннулировать их брак привела к разрыву Англии с Римом и началу масштабных религиозных перемен.

После смерти короля в 1547 году инвентарные списки подтвердили наличие почти 4000 предметов из золота, серебра и драгоценных камней. Часть из них имела похожие инициалы и мотивы сердца, что подтверждает любовь Генриха к символизму в ювелирном искусстве.

Известно также, что король увлекался дизайном украшений и заказывал изысканные изделия при дворе. Сохранились рисунки Ганса Гольбейна Младшего, который работал в 1530-х годах и демонстрировал тесную связь искусства и королевского вкуса.

Сколько стоит королевское сокровище

СМИ отмечают, что сам кулон впечатляет своими характеристиками. Речь идет о 24-каратном золоте весом 317 граммов. Сама цепочка имеет длину более 40 сантиметров

Британский музей выложил 3,5 миллиона фунтов стерлингов (более 4,6 миллиона долларов), чтобы сохранить артефакт для национальной коллекции.

Некоторые эксперты предполагают, что украшение могло быть подарено принцессе Марии во время ее помолвки в 1518 году или использовалось на роскошной встрече с королем Франции Франциском I в 1520 году — известной как "Поле золотой ткани". Впрочем, слово "Toujours" и сочетание розы и граната намекают на более интимный смысл.

Смотрите видео Британского музея о том, как выглядит уникальная находка:

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что в Польше собака неожиданно способствовала одному из самых масштабных археологических открытий века. Во время обычной прогулки пес по кличке Кайтусь наткнулся на спрятанный в земле глиняный горшок, который пролежал там много веков. После исследования выяснилось, что внутри находится ценное сокровище — редкие серебряные монеты с изображениями сирен и ангелов. Археологи установили, что это средневековые брактеаты, имеющие значительный исторический и культурный вес.

Подобные крупные открытия случались и раньше случайно. Так, история одного из самых известных археологических сокровищ Восточной Европы началась с обычной детской прогулки на Полтавщине. В 1912 году двое детей случайно нашли Малоперещепинское сокровище, общий вес которого достигал около 75 килограммов.

