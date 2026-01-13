Укр
Читать на украинском
Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Юрий Берендий
13 января 2026, 13:58обновлено 13 января, 14:47
Двое детей в Украине нашли самый большой клад в истории Восточной Европы весом 75 килограммов, состоящий из золотых и серебряных предметов и украшений.
Самое большое сокровище Украины - где в Украине нашли 75 золота и серебра

О чем идет речь в материале:

  • Где нашли самое большое сокровище Восточной Европы
  • Какое самое большое сокровище в Полтавской области
  • Что известно об исторических сокровищах Украины

История одного из крупнейших археологических открытий Восточной Европы началась случайно — с детской прогулки в Полтавской области, которая завершилась находкой сокровища весом 75 килограммов. Об этом говорится в видеопроекте "Загубленный мир" на YouTube.

Главред выяснил , какое самое большое сокровище в истории Украины.

Малоперещепинское сокровище — что известно о самом большом сокровище Украины

Как сообщил ведущий проекта Геннадий Попенко, события разворачивались весной 1912 года. Двое мальчиков гуляли на природе, даже не подозревая, что через несколько минут станут открывателями легендарного клада.

"Одним весенним днем 1912 года на Полтавщине двое мальчиков гуляли на природе. Вдруг один из них ногой провалился в яму. И почувствовал, что внутри что-то спрятано", - сказал он.

Заинтересованные неожиданной находкой, дети начали раскапывать яму.

"Мальчики разрыли яму и достали из-под земли позолоченную амфору и несколько золотых чаш", — сказал Геннадий Попенко.

Самое большое сокровище Восточной Европы

Именно так, по словам ведущего, было открыто сокровище, которое считается самым большим в Восточной Европе.

"Именно так и было открыто самое большое во всей Восточной Европе сокровище. Оно насчитывало около тысячи золотых и серебряных предметов общим весом 75 килограммов", — добавил он.

Находка поразила не только количеством, но и ценностью предметов, свидетельствовавших о чрезвычайно высоком статусе владельца.

"Вероятно, он принадлежал булгарскому хану. Но в тот день сокровище как будто само решило открыться этим детям", — сказал Геннадий Попенко.

Смотрите видео о сокровищах Украины:

Где именно нашли сокровище и что в него входило

О месте находки и составе сокровища подробнее рассказали в издании "ЗМІСТ", подчеркнув его историческое значение для Украины.

"Вы знали, что одно из крупнейших сокровищ Восточной Европы найдено в Украине? Его нашел пастушок в 1912 году возле села Малая Перещепина, что на Полтавщине", — отметили в издании "ЗМІСТ".

По их словам, общий вес сокровища достигал 75 килограммов, а состав поражал разнообразием.

"Общий вес сокровища — 75 кг. Значительную часть сокровища составляет пост, имеющий византийские клейма. Также были кувшины, тазики, амфоры и другие ценные вещи", — добавили специалисты в видео на Facebook.

Смотрите видео о том, где в Украине ищут золото:

Почему клад оказался в России

Отдельная часть этой истории — дальнейшая судьба уникальной находки. Как отмечают в "ЗМІСТі", сегодня большинство предметов находится за пределами Украины.

"А теперь догадайтесь, где все это находится. Правильно, в России, в Эрмитаже. Потому что тогда была Царская империя и все ценное туда", — отметили в издании "ЗМІСТ".

Журналисты подчеркивают, что речь идет не просто о драгоценностях, а о части исторического наследия.

"Это не просто золото. Это ценность. Вероятно, это могила самого хана Кубрата", — указывается в видео.

Почему Украина имеет право на возвращение сокровища

В издании подчеркивают, что этот клад является частью украинской истории и культурного наследия.

"Украина имеет право на возвращение всего этого. Потому что все-таки это наша история", — резюмировали в видео.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

