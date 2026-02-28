Природное средство есть на каждой кухне: как мгновенно удалить жир с противня

Для того чтобы очистить жирные пятна с противня, вам понадобятся горячая вода, соль и картофель.

Есть простой способ справиться с большими загрязнениями

Картофель содержит щавелевую кислоту, которая используется для удаления ржавчины

Часто мытьё посуды — это несложная задача, но если после готовки на противне остались жирные пятна или следы масла, их обычно не удаётся удалить простым мытьём.

Однако есть простой способ справиться с такими загрязнениями, используя один неожиданный продукт, который наверняка есть на вашей кухне, пишет Express.

Для того чтобы очистить жирные пятна с противня, вам понадобятся горячая вода, соль и картофель. Просто залейте противень кипятком, чтобы вода покрыла всю его поверхность, и оставьте на несколько минут, чтобы размягчить загрязнения. После этого вылейте воду.

Затем разрежьте картофелину пополам и посыпьте солью одну из сторон. Положите половину картофеля срезом вниз на противень и начните тереть загрязнённые участки.

Грязь и жир сразу начнут отходить, и через несколько минут, добавив ещё немного соли, ваш противень будет абсолютно чистым. После этого просто помойте его как обычно.

Картофель содержит щавелевую кислоту, которая используется в чистом виде для удаления ржавчины. Эта кислота вступает в реакцию с ржавчиной, образуя вещество, которое легко смывается водой. Таким образом, протирая противень картофелем с солью, вы не только удаляете загрязнения, но и эффективно очищаете поверхность, придавая ей первоначальный блеск.

Как отмыть пластиковый контейнер: важные советы

Для начала налейте в контейнер немного тёплой воды и добавьте каплю обычного средства для мытья посуды. Затем положите внутрь несколько кусочков бумажного полотенца или салфетки. Плотно закройте крышку и энергично встряхивайте ёмкость примерно минуту.

Во время встряхивания бумага вместе с мыльной пеной работает как впитывающая губка: она собирает жир и одновременно очищает стенки, включая труднодоступные места. После этого останется лишь сполоснуть контейнер чистой водой — и он станет полностью чистым.

