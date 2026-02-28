Не моют никогда: горничная рассказала к чему лучше не прикасаться в отеле

Сотрудница отеля раскрыла, какие предметы в гостиничном номере могут быть самыми грязными и на что стоит обратить внимание при заселении.

Горничная назвала самые грязные вещи в гостиничном номере / Коллаж Главред, фото: Pexels

Даже проживание в отеле с высокой стоимостью номера не гарантирует полной стерильности. Некоторые предметы в комнате могут выглядеть безупречно, однако на деле к ним стоит относится с осторожностью.

После долгой дороги так и тянет сразу упасть на кровать и расслабиться. Однако сотрудники гостиниц советуют не торопиться. Одна из работниц отеля поделилась нюансами, о которых редко задумываются постояльцы при заселении. Об этом пишет Onet.

Стаканы и бутылки с водой

Стеклянные стаканы и многоразовые бутылки выглядят экологично, но не всегда можно быть уверенным, как тщательно они обработаны.

Если в номере есть сомнения по поводу чистоты посуды, лучше попросить у персонала новый набор или одноразовую альтернативу.

Покрывало на кровати

Первое, на что стоит обратить внимание, так это на декоративное покрывало. Его стирают значительно реже, чем простыни и наволочки. За день на него могут поставить чемоданы с улицы или прилечь в повседневной одежде. Внешне оно выглядит аккуратно, но фактически может быть одним из самых загрязненных предметов в номере. Лучше убрать его в сторону перед тем, как расположиться на кровати.

Постельное белье

Иногда постель состоит из нескольких слоев, и после выезда гостей меняют не все полностью. По словам горничной, правила предписывают полную замену, но в реальности персонал может ограничиться лишь верхним слоем, экономя время.

Сотрудница отеля предостерегла от ошибок при заселении в номер / Фото: Pexels

Если есть малейшие сомнения в свежести белья, разумнее обратиться к сотрудникам и попросить заменить комплект целиком или предложить другой номер.

Пульт и ковровое покрытие

Пульт от телевизора является одним из самых часто используемых предметов, который редко проходит полноценную дезинфекцию. Перед использованием его стоит обязательно протереть влажной салфеткой.

То же касается и других поверхностей, к которым вы прикасаетесь. Ходить босиком по ковру также не самая удачная идея: обычно его просто пылесосят, а глубокую чистку проводят не после каждого гостя.

