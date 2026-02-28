Укр
Когда в Одессе по-весеннему потеплеет: прогноз погоды на март 2026

Анна Ярославская
28 февраля 2026, 14:27
Обычно переход средней суточной температуры воздуха через 5° в Одесской области происходит во второй декаде марта.
Погода, море, Одесса
Синоптики раскрыли, каким будет март в Одессе / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Средняя температура марта ожидается на уровне +4,5°
  • Месячное количество осадков — около 31 мм
  • Климатическая норма по области: 0…+6°, для Одессы — +4,3°

Какой будет погода в Одессе в марте 2026, рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу синоптиков, в первый месяц весны средняя температура воздуха в Одессе ожидается на уровне +4,5°. Прогнозируемое месячное количество осадков — около 31 мм.

Короткая климатическая характеристика марта в Одесской области

Как свидетельствует анализ погоды за прошлые годы, средняя температура воздуха в регионе составляет 0-6° тепла, для Одессы - 4.3° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 20,2-33,3° мороза, для Одессы - 17.8° мороза (такой показатель был зафиксирован в 1917 году).

Абсолютный максимум - 18,6-29,6° тепла, для Одессы - 25.0° тепла (показатель был зафиксирован в 1947 году).

Переход средней суточной температуры воздуха через 5° (в сторону повышения происходит) происходит в Одесской области во второй декаде марта.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм. Для Одессы максимальная сумма осадков за сутки составила 31 мм и наблюдалась 24 марта 2002 года.

В марте также наблюдаются гололедицы, налипание мокрого снега, отмечаются сильные ветры и начинаются грозы.

Погода в Одессе на 1 марта 2026

В Одесской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​7-12° тепла; по Одессе ночью от 0-2° мороза, днем ​​7-9° тепла.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 500-1000 м. В целом, безопасные погодные условия.

Погода в Одессе 1 марта 2026
Погода в Одессе 1 марта 2026 / скриншот

Прогноз погоды на 1 марта на побережье Одесской области

Ветер северный, днем ​​юго-западный 5-10 м/с. Без осадков.

Утром местами дымка, видимость 1-2 км. Легкое волнение моря. Вдоль побережья безопасные уровни моря.

В лиманах ледовый покров составит 5-10%.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​5-10° тепла.

Температура морской воды 1-2°. В целом, безопасные погодные условия.

Ранее Главред писал, что в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной.

Какой будет погода в Украине - прогноз

Погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

