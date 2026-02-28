Работает ПВО, в Дубае прогремели взрывы: уже есть информация о погибшем

В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы на фоне конфликта с Ираном.

В Дубае прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы. Уже известно о минимум одном погибшем человеке. Об этом сообщает Министерство обороны ОАЭ.

Ведомство заявило о грубом нападении с применением иранских баллистических ракет. Системы ПВО перехватили ряд ракет. Сейчас система якобы остается стабильной.

В результате падения обломков погиб один человек из стран Азии.

Reuters сообщает о том, что авиакомпания Lufthansa приостанавливает рейсы в Дубай и обратно. Такой запрет будет действовать и в воскресенье, 1 марта. Компания Wizz Air также останавливает полеты в Израиль, Дубай, Абу-Даби и Амман до 7 марта.

Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок, пишет Dubai Airports.

Представительство США в ОАЭ призывает граждан оставаться в укрытии.

"Мы рекомендуем всем американцам в ОАЭ поступить так же до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

СМИ также сообщают о том, что на фоне взрывов из Бурдж-Халифа была проведена эвакуация.

Также известно, что Иран атаковал баллистической ракетой базу ВМС США в Бахрейне.

Смотрите видео с ударом по базе ВМС США:

Иран ударил по базе ВМС США / фото: скриншот

В Катаре сбитая ракета упала прямо в толпу людей. Многие пытались убежать, когда видели падающую часть ракеты. На кадрах, которые разлетелись в Сети, видно, что после падения ракета взорвалась.

Смотрите видео с падением ракеты в Катаре:

В Катаре ракета упала в толпу / фото: скриншот

Войны на мировой арене - прогноз

Ранее Главред рассказывал со ссылкой на Politico, что в ближайшие годы в мире могут начаться 5 войн. Участниками этих войн могут стать Россия, страны Балтии, Китай, Пакистан, Корея и Индия. Все эти конфликты будут иметь серьезные последствия для США в военном, экономическом и геополитическом плане.

Война между Индией и Пакистаном может начаться очень быстро. Однако самым страшным вероятным конфликтом станет война, главными участниками которой станут Китай и Тайвань.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Ранее сообщалось, что американская сторона начала частичный вывод персонала из ключевых баз на Ближнем Востоке как превентивный шаг на фоне роста напряженности.

