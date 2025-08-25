Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

Ангелина Подвысоцкая
25 августа 2025, 20:59
452
Участниками этих войн могут стать Россия, страны Балтии, Китай, Пакистан, Корея и Индия.
Путин, Сувалкский коридор, война России и НАТО
В ближайшие годы могут начаться пять войн / Коллаж: Главред

В ближайшие пять лет в мире могут начаться пять войн. Об этом заявляет Politico со ссылкой на данные анализа и отчетов американской разведки.

Все эти конфликты будут иметь серьезные последствия для США в военном, экономическом и геополитическом плане.

Индия и Пакистан

Эти две ядерные державы уже в этом году показали, что они способны быстро начать войну. Споры относительно приграничных регионов стран продолжаются со времен первого британского раздела в 1947 году. Пакистан до сих пор поддерживает террористическую деятельность на индийской земле.

видео дня

Пакистан имеет около 170 единиц ядерного оружия, Индия - 180. Особенно тревожным аспектом является то, что, как считается, пакистанская военная доктрина имеет низкий порог применения ядерной силы против Индии, что может перерасти в спешку с использованием десятков или десятков видов оружия как можно скорее. В таком случае могут произойти сотни ядерных атак в течение нескольких дней войны.

Китай и Тайвань

Этот конфликт аналитики считают самым страшным возможным вторжением. Китай до сих пор хочет завоевать Тайвань, несмотря на то, что США официально поддерживают эти земли. В то же время не все верят в то, что Трамп может вступить в конфликт против Китая, защищая Тайвань.

Если Китай захватит Тайвань, это мгновенно изменит геополитику и альянсы Тихоокеанского региона. Страны Юго-Восточной Азии, которые объединялись с США, начнут пересматривать вопрос о том, к кому же выгоднее примкнуть. Захват Тайваня может даже стимулировать распространение ядерного оружия Южной Кореи и Японии.

Си Цзиньпин приказал до 2027 года подготовить вооруженные силы к вторжению на Тайвань. Китай массово наращивает количество десантников, проводит более регулярные учения. Тайвань остается одним из главных незавершенных дел в правлении Си. Также известно, что Китай усилил контроль над Тибетом и взял под полный контроль Гонконг.

Россия и страны Балтии

Три страны Балтии могут стать мишенью для России, ведь они крошечные по размеру и населению. Путин желает вернуть территории, которые якобы "исторически должны принадлежать России". К тому же это станет отличным шансом испытать НАТО и Европу, атакуя наиболее изолированных членов Альянса.

Путин желает возродить Советский Союз и имперскую Россию. В его планах захват Украины, Грузии, Молдовы и стран Балтии. Он также хочет свергнуть западный либеральный порядок.

В то же время российское нападение на страны Балтии зависит от войны в Украине. Украинские защитники продолжают истощать российскую армию. Отмечается, что Россия уже понесла миллион потерь - погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Также Россия потеряла около 3000 танков, 9000 бронетехники, 13000 артиллерийских систем и более 400 систем ПВО только за последний год.

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico
Силы НАТО и врагов / Инфографика: Главред

Индия и Китай

Между Индией и Китаем напряженность продолжается также со времен британской колонизации, когда Великобритания и Тибет договорились о границах Индии, но Китай их не признал. Еще в 1962 году Китай попытался оккупировать индийскую территорию. Это продолжалось месяц, после чего Китай перекроил границу и назвал ее "линией фактического контроля".

Китай может рассматривать борьбу с Индией как необходимую для успокоения других региональных противников - или как способ смутить США ключевым союзником в Индо-Тихоокеанском регионе. Еще одним фактором, который может сделать войну более вероятной, является то, что между двумя странами отсутствуют какие-либо обычные меры предосторожности, договоры и обычные каналы связи, которые могут помочь деэскалации кризиса.

КНДР и Южная Корея

Официально Корейская война не закончилась. Внешний периметр демилитаризованной зоны является одним из самых укрепленных и защищенных мест на земле. Там наготове стоит артиллерия и мины. В то же время весь Сеул находится в пределах легкой досягаемости ракет Севера.

Ставки чрезвычайно высоки. Северная Корея является чрезвычайно сложной целью для разведки. США до сих пор имеют 30 000 военнослужащих на полуострове, чтобы помочь обеспечить безопасность Южной Кореи, и все они находятся под прицелом в начале любой большой войны.

Недавние опросы общественного мнения в Южной Корее показывают, что 70 процентов страны поддерживают разработку собственного ядерного арсенала - цифры и политическое давление, которые, несомненно, возрастут, если возникнут сомнения относительно того, поддержат ли США страну в борьбе. У Северной Кореи есть собственное ядерное оружие и части системы его доставки, но неясно, насколько Северная Корея уверена в своей способности успешно запустить и высадить ядерную ракету.

Возможность нападения России на НАТО - что известно

Как сообщал Главред, РФ находится на начальном этапе подготовки к потенциальному вторжению в страны НАТО. Об этом, по мнению Коваленко, свидетельствует восстановление Ленинградского военного округа и концентрация войск возле Финляндии.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия реализует крупнейшую за 45 лет программу перевооружения на $1,1 трлн, готовясь к полномасштабной войне с НАТО в ближайшие 5 лет. Основные цели РФ - Финляндия, Норвегия, Балтия и северный фланг Альянса.

Кремль готовится к новым войнам, но не против НАТО. Аналитик Ребекка Кофлер считает, что более вероятной мишенью России станет одна из постсоветских стран, например Молдова.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войны

Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войны

21:11Политика
В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

20:59Мир
США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

19:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

Последние новости

21:23

"Временно запрещено": где и почему в Италии нельзя умирать

21:15

Нужен только перец: необычайно простое и вкусное блюдо - рецептВидео

21:11

Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войныВидео

21:01

Стратегический маневр: что стоит за возможным отходом ВСУ с данного участка фронта

20:59

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
20:20

По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму

20:19

"Пришла похоронка": путинист Зверев сообщил о "страшном" горе

20:16

Эксперт Евгений Шевцов рассказал, какие данные может получить Нацполиция по финансовым операциям клиентов банков актуально

19:53

Война продолжается: СМИ спрогнозировали, что ждет Украину после переговоров

Реклама
19:47

Вуди Аллен в Москве признался в любви РФ - МИД Украины осудило его за позор и оскорбления

19:42

США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

19:31

Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

19:16

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человекаВидео

18:47

Это возможно: дачник раскрыл простой способ, как вырастить раннюю капусту осеньюВидео

18:36

Венера во Льве изменит все: какие ТОП-3 знака встретят любовь после 25 августа

18:24

Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

17:59

Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

17:55

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:48

"Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилуВидео

17:40

Что никогда нельзя делать с пылесосом - украинцев предупредили о популярной ошибке

Реклама
17:33

Придет богатство и благополучие: что нужно принести в дом 26 августа, приметы

17:18

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

17:02

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

16:55

"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

16:47

Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

16:34

"У Трампа есть еще много карт": посол США при НАТО сделал заявление о мире в Украине

16:30

Зачем опускать розы в кипяток: лайфхак от флориста, который спасет букет

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в СетиВидео

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

Реклама
13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять