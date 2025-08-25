В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

Участниками этих войн могут стать Россия, страны Балтии, Китай, Пакистан, Корея и Индия.

В ближайшие пять лет в мире могут начаться пять войн. Об этом заявляет Politico со ссылкой на данные анализа и отчетов американской разведки.

Все эти конфликты будут иметь серьезные последствия для США в военном, экономическом и геополитическом плане.

Индия и Пакистан

Эти две ядерные державы уже в этом году показали, что они способны быстро начать войну. Споры относительно приграничных регионов стран продолжаются со времен первого британского раздела в 1947 году. Пакистан до сих пор поддерживает террористическую деятельность на индийской земле.

Пакистан имеет около 170 единиц ядерного оружия, Индия - 180. Особенно тревожным аспектом является то, что, как считается, пакистанская военная доктрина имеет низкий порог применения ядерной силы против Индии, что может перерасти в спешку с использованием десятков или десятков видов оружия как можно скорее. В таком случае могут произойти сотни ядерных атак в течение нескольких дней войны.

Китай и Тайвань

Этот конфликт аналитики считают самым страшным возможным вторжением. Китай до сих пор хочет завоевать Тайвань, несмотря на то, что США официально поддерживают эти земли. В то же время не все верят в то, что Трамп может вступить в конфликт против Китая, защищая Тайвань.

Если Китай захватит Тайвань, это мгновенно изменит геополитику и альянсы Тихоокеанского региона. Страны Юго-Восточной Азии, которые объединялись с США, начнут пересматривать вопрос о том, к кому же выгоднее примкнуть. Захват Тайваня может даже стимулировать распространение ядерного оружия Южной Кореи и Японии.

Си Цзиньпин приказал до 2027 года подготовить вооруженные силы к вторжению на Тайвань. Китай массово наращивает количество десантников, проводит более регулярные учения. Тайвань остается одним из главных незавершенных дел в правлении Си. Также известно, что Китай усилил контроль над Тибетом и взял под полный контроль Гонконг.

Россия и страны Балтии

Три страны Балтии могут стать мишенью для России, ведь они крошечные по размеру и населению. Путин желает вернуть территории, которые якобы "исторически должны принадлежать России". К тому же это станет отличным шансом испытать НАТО и Европу, атакуя наиболее изолированных членов Альянса.

Путин желает возродить Советский Союз и имперскую Россию. В его планах захват Украины, Грузии, Молдовы и стран Балтии. Он также хочет свергнуть западный либеральный порядок.

В то же время российское нападение на страны Балтии зависит от войны в Украине. Украинские защитники продолжают истощать российскую армию. Отмечается, что Россия уже понесла миллион потерь - погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Также Россия потеряла около 3000 танков, 9000 бронетехники, 13000 артиллерийских систем и более 400 систем ПВО только за последний год.

Индия и Китай

Между Индией и Китаем напряженность продолжается также со времен британской колонизации, когда Великобритания и Тибет договорились о границах Индии, но Китай их не признал. Еще в 1962 году Китай попытался оккупировать индийскую территорию. Это продолжалось месяц, после чего Китай перекроил границу и назвал ее "линией фактического контроля".

Китай может рассматривать борьбу с Индией как необходимую для успокоения других региональных противников - или как способ смутить США ключевым союзником в Индо-Тихоокеанском регионе. Еще одним фактором, который может сделать войну более вероятной, является то, что между двумя странами отсутствуют какие-либо обычные меры предосторожности, договоры и обычные каналы связи, которые могут помочь деэскалации кризиса.

КНДР и Южная Корея

Официально Корейская война не закончилась. Внешний периметр демилитаризованной зоны является одним из самых укрепленных и защищенных мест на земле. Там наготове стоит артиллерия и мины. В то же время весь Сеул находится в пределах легкой досягаемости ракет Севера.

Ставки чрезвычайно высоки. Северная Корея является чрезвычайно сложной целью для разведки. США до сих пор имеют 30 000 военнослужащих на полуострове, чтобы помочь обеспечить безопасность Южной Кореи, и все они находятся под прицелом в начале любой большой войны.

Недавние опросы общественного мнения в Южной Корее показывают, что 70 процентов страны поддерживают разработку собственного ядерного арсенала - цифры и политическое давление, которые, несомненно, возрастут, если возникнут сомнения относительно того, поддержат ли США страну в борьбе. У Северной Кореи есть собственное ядерное оружие и части системы его доставки, но неясно, насколько Северная Корея уверена в своей способности успешно запустить и высадить ядерную ракету.

Возможность нападения России на НАТО - что известно

Как сообщал Главред, РФ находится на начальном этапе подготовки к потенциальному вторжению в страны НАТО. Об этом, по мнению Коваленко, свидетельствует восстановление Ленинградского военного округа и концентрация войск возле Финляндии.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия реализует крупнейшую за 45 лет программу перевооружения на $1,1 трлн, готовясь к полномасштабной войне с НАТО в ближайшие 5 лет. Основные цели РФ - Финляндия, Норвегия, Балтия и северный фланг Альянса.

Кремль готовится к новым войнам, но не против НАТО. Аналитик Ребекка Кофлер считает, что более вероятной мишенью России станет одна из постсоветских стран, например Молдова.

