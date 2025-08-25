Укр
"У Трампа есть еще много карт": посол США при НАТО сделал заявление о мире в Украине

Алёна Воронина
25 августа 2025, 16:34
По словам Уитакера, у Трампа есть ряд механизмов для содействия мирному урегулированию войны между РФ и Украиной.
'У Трампа есть еще много карт': посол США при НАТО сделал заявление о мире в Украине
коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Основные тезисы из слов Уитакера:

  • У Трампа есть еще много карт, которые он может использовать для урегулирования войны в Украине
  • США поставляют вооружение европейским союзникам, которые затем передают их Украине
  • Трамп может применять и другие инструменты, в частности тарифы и вторичные санкции

Президент США Дональд Трамп обладает рядом механизмов для содействия мирному урегулированию войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News. Он отметил, что Соединенные Штаты сейчас поставляют вооружение и боеприпасы европейским союзникам по НАТО и Канаде, которые после этого передают их Украине. По его словам, этот процесс можно усилить.

"У президента Трампа еще много карт, которые он может использовать. Очевидно, мы поставляем оружие НАТО, продаем американские вооружения нашим союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине. Это безусловно можно усилить, и процесс идет очень хорошо", - сказал Уитакер.

Он отметил, что американский президент Трамп может использовать и другие инструменты, в частности тарифы и вторичные санкции. Также Уитакер отметил роль энергичной дипломатии.

"Вы видели, что Индия недовольна тем, что на нее наложили ограничения. Китай и Бразилия, которые тоже покупают российскую нефть, должны быть готовы, если они не помогут миру положить этому конец. Так что у президента Трампа много карт, и я считаю, что энергичная дипломатия здесь как раз уместна", - сказал посол.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме. Президент Украины подчеркнул, что оккупанты намеренно бьют по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь сорвать подготовку к отопительному сезону.

Напомним, у Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие. Работа над мирным урегулированием продолжается и требует значительных усилий, подчеркнул Кит Келлог.

Также ранее сообщалось, что новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину". Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам, что привело к фактическому отключению Украины от терминалов Starlink.

Читайте также:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

