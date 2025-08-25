Укр
Читать на украинском
У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

Алексей Тесля
25 августа 2025, 15:05
246
Работа над мирным урегулированием продолжается и требует значительных усилий, подчеркнул Кит Келлог.
Кит Келлог
Кит Келлог прокомментировал вероятные сроки завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Главное из заявлений Келлога:

  • Трамп стремится к миру и делает всё возможное для достижения этой цели
  • Эта война — крупнейшая в Европе со времён Второй мировой

Специальный представитель США Кит Келлог выразил надежду, что следующий День независимости Украина сможет отпраздновать в условиях мира и безопасности.

Во время молитвенного завтрака он напомнил, что на прошлой неделе прошла значимая встреча между экс-президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. После этого, в Овальном кабинете Белого дома, Трамп провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями семи европейских государств.

"Это было важное обсуждение с лидерами Европы. Мы усердно работаем над прекращением насилия и страданий. Президент Трамп стремится к миру и делает всё возможное для достижения этой цели", — отметил Келлог.

Он подчеркнул, что работа над мирным урегулированием продолжается и требует значительных усилий, особенно в контексте обеспечения гарантий безопасности.

Также Келлог отметил, что многие забывают, насколько долго уже длится эта война — речь идёт о четвёртом годе конфликта.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

"Эта война — крупнейшая в Европе со времён Второй мировой. Масштабы потерь и разрушений колоссальны. Сейчас число погибших и раненых превышает показатели той эпохи", — сказал он.

Келлог подчеркнул важность вклада каждого участника мирного процесса, включая мировых лидеров — Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, Джорджию Мелони, Кира Стармера и Александра Стубба.

"Все они играют ключевую роль. Трамп осознаёт: войну начать легче, чем завершить. Мы работаем над этим, и надеемся, что уже в следующем году Украина будет праздновать свободу и мир", — подытожил он.

Смотрите видео - важное заявление Келлога:

Screenshot
Скриншот

Сроки завершения войны: что говорят в ВСУ

Украинские военные настроены крайне пессимистично в отношении возможных мирных переговоров, а окончание войны кажется им маловероятным, сообщает The Independent.

Издание подчёркивает, что на передовой на востоке Украины отсутствуют какие-либо признаки скорого завершения боевых действий. По словам солдат, дипломатические инициативы далеки от реальности, с которой они сталкиваются ежедневно на линии фронта.

Их недоверие также связано с тем, что, по их мнению, Соединённые Штаты затягивают выполнение собственных обещаний о помощи, не оправдывая надежд на быстрое прекращение конфликта.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее СМИ узнали об уязвимой позиции Киева на переговорах. Дональд Трамп не настроен оказывать давление на Владимира Путина, но может подтолкнуть Украину к заключению сделки, пишет Politico.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

Другие новости:

О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Кит Келлог Переговоры о прекращении огня
"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:43Мир
У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

15:05Украина
РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:53Украина
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

