У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

- Трамп стремится к миру и делает всё возможное для достижения этой цели
- Эта война — крупнейшая в Европе со времён Второй мировой
Специальный представитель США Кит Келлог выразил надежду, что следующий День независимости Украина сможет отпраздновать в условиях мира и безопасности.
Во время молитвенного завтрака он напомнил, что на прошлой неделе прошла значимая встреча между экс-президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. После этого, в Овальном кабинете Белого дома, Трамп провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями семи европейских государств.
"Это было важное обсуждение с лидерами Европы. Мы усердно работаем над прекращением насилия и страданий. Президент Трамп стремится к миру и делает всё возможное для достижения этой цели", — отметил Келлог.
Он подчеркнул, что работа над мирным урегулированием продолжается и требует значительных усилий, особенно в контексте обеспечения гарантий безопасности.
Также Келлог отметил, что многие забывают, насколько долго уже длится эта война — речь идёт о четвёртом годе конфликта.
"Эта война — крупнейшая в Европе со времён Второй мировой. Масштабы потерь и разрушений колоссальны. Сейчас число погибших и раненых превышает показатели той эпохи", — сказал он.
Келлог подчеркнул важность вклада каждого участника мирного процесса, включая мировых лидеров — Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, Джорджию Мелони, Кира Стармера и Александра Стубба.
"Все они играют ключевую роль. Трамп осознаёт: войну начать легче, чем завершить. Мы работаем над этим, и надеемся, что уже в следующем году Украина будет праздновать свободу и мир", — подытожил он.
Сроки завершения войны: что говорят в ВСУ
Украинские военные настроены крайне пессимистично в отношении возможных мирных переговоров, а окончание войны кажется им маловероятным, сообщает The Independent.
Издание подчёркивает, что на передовой на востоке Украины отсутствуют какие-либо признаки скорого завершения боевых действий. По словам солдат, дипломатические инициативы далеки от реальности, с которой они сталкиваются ежедневно на линии фронта.
Их недоверие также связано с тем, что, по их мнению, Соединённые Штаты затягивают выполнение собственных обещаний о помощи, не оправдывая надежд на быстрое прекращение конфликта.
Переговоры о прекращении войны - новости по теме
Ранее СМИ узнали об уязвимой позиции Киева на переговорах. Дональд Трамп не настроен оказывать давление на Владимира Путина, но может подтолкнуть Украину к заключению сделки, пишет Politico.
Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.
Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.
О персоне: Кит Келлог
Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.
