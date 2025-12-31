Укр
Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

Анна Подгорная
31 декабря 2025, 14:31
107
Ведущую "Аншлага" становится все тяжелее узнать на фото.
Регина Дубовицкая
Регина Дубовицкая сейчас - как выглядит ведущая Аншлага / коллаж: Главред, фото: vokrug.tv

Российская ведущая и руководитель программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая сегодня празднует 82-летие. Ее коллега по шоу, российский комик украинского происхождения Сергей Дроботенко, подставил именинницу в ее особенный день.

В своем блоге в Instagram он показал Дубовицкую в не самом привлекательном свете - Регина стала бледной копией себя и плохо выглядит. Она сильно похудела, а волосы стали больше похожи на неудачно надетый парик.

При этом Регина Дубовицкая настаивает на том, что уход на пенсию и перемены в ее внешности никак не связаны с состоянием ее здоровья, дескать просто возраст уже требует уединения.

Регина Дубовицкая сейчас
Регина Дубовицкая сейчас (на фото вторая справа) / фото: instagram.com/s.a.drobotenko

Регина Дубовицкая - советская и российская телеведущая, с октября 1987 года ведущая и руководитель программы "Аншлаг", журналист, редактор, сценарист. Не дает комментариев насчет террористического вторжения РФ в Украину.

