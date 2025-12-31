Российская ведущая и руководитель программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая сегодня празднует 82-летие. Ее коллега по шоу, российский комик украинского происхождения Сергей Дроботенко, подставил именинницу в ее особенный день.
В своем блоге в Instagram он показал Дубовицкую в не самом привлекательном свете - Регина стала бледной копией себя и плохо выглядит. Она сильно похудела, а волосы стали больше похожи на неудачно надетый парик.
При этом Регина Дубовицкая настаивает на том, что уход на пенсию и перемены в ее внешности никак не связаны с состоянием ее здоровья, дескать просто возраст уже требует уединения.
О персоне: Регина Дубовицкая
Регина Дубовицкая - советская и российская телеведущая, с октября 1987 года ведущая и руководитель программы "Аншлаг", журналист, редактор, сценарист. Не дает комментариев насчет террористического вторжения РФ в Украину.
