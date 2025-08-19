Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

Регине Дубовицкой давно приписывают различные неизлечимые заболевания.

Регина Дубовицкая снова выз/ коллаж: Главред, фото: facebook.com, Регина Дубовицкая

Как сейчас выглядит телеведущая

Куда делась Регина Дубовицкая

Ведущая популярного когда-то юмористического шоу в террористической России "Аншлаг" Регина Дубовицкая, на фоне слухов о тяжелом недуге, появилась на публике.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, юморист Сергей Дроботенко опубликовал свежее фото 81-летней ведущей программы "Аншлаг" Регины Дубовицкой после ее сильного похудения.

На снимке ведущая программы предстала сильно похудевшей и с рюмкой в руках. Рядом с ней позирует мать Дроботенко, которая считает Регину лучшей подругой.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее свежие фотографии ведущей опубликованные в Сети, не оставили равнодушными её поклонников. Многие пользователи отметили, что она сильно похудела и выглядит осунувшейся.

Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Ольга Сумская попала в новый громкий скандал из-за открытых фото в купальнике во время летнего отдыха.

