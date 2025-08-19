Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

Кратко:
- Как сейчас выглядит телеведущая
- Куда делась Регина Дубовицкая
Ведущая популярного когда-то юмористического шоу в террористической России "Аншлаг" Регина Дубовицкая, на фоне слухов о тяжелом недуге, появилась на публике.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, юморист Сергей Дроботенко опубликовал свежее фото 81-летней ведущей программы "Аншлаг" Регины Дубовицкой после ее сильного похудения.
На снимке ведущая программы предстала сильно похудевшей и с рюмкой в руках. Рядом с ней позирует мать Дроботенко, которая считает Регину лучшей подругой.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее свежие фотографии ведущей опубликованные в Сети, не оставили равнодушными её поклонников. Многие пользователи отметили, что она сильно похудела и выглядит осунувшейся.
Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Ольга Сумская попала в новый громкий скандал из-за открытых фото в купальнике во время летнего отдыха.
Вас также может заинтересовать:
- Ведущая 1+1 засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы
- Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий
- Известная украинская ведущая попала в жуткое ДТП с годовалой дочкой - детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред