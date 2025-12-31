Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

За последнюю неделю армия страны-агрессора России проявляет высокую активность на Запорожье.

Войска РФ аккутивно штурмуют Белогорье на Запорожье / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Коротко:

За последнюю неделю враг активизировался на Запорожье

Войска РФ активно штурмуют Белогорье и пытаются захватить его

Кроме того, оккупанты атакуют еще ряд населенных пунктов на Запорожском направлении

Последние дни армия страны-агрессора России активно штурмует село Белогорье в Запорожской области. Войска РФ пытаются полностью оккупировать село. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"К сожалению, враг имеет успехи в селе и пытается взять его под полный контроль", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что за последнюю неделю враг проявляет высокую активность в Запорожье.

Кроме тяжелых боев за Гуляйполе, Приморское и Степногорск, оккупанты проводят атаки на Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Павловку и вблизи Дорожнянки.

Войска РФ активно штурмуют Белогорье и пытаются захватить его / Фото: DeepState

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Еспресо рассказал, что полного контроля над Гуляйполем враг не имеет. Там продолжаются бои, работают штурмовые подразделения ВСУ. Они атакуют, контратакуют, зачищают соответствующие территории.

По его словам, военное значение Гуляйполя - вопрос логистики ВСУ и попытки противника давить на Донецкую область.

Он подчеркнул, что это элемент южно-донецкого наступления россиян.

"Пока не вижу ресурса противника для полноценных попыток атаковать Запорожскую область. Хотя напомню еще одну локацию на Запорожском фронте - Степногорск, о захвате которого россияне уже тоже объявили, но при этом ссылаются, что рядом в Приморском им многое не удается, они это признают и говорят, что продолжаются очень жестокие бои", - подчеркнул Братчук.

Как ранее писал Главред, бойцы 425-го полка "Скала" зашли в Гуляйполе в Запорожской области и начали боевые действия по вытеснению российских оккупационных сил из города. По вражеским позициям активно работают артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Напомним, что оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области в районе села Доброполье.

