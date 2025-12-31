Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

Коротко:
- За последнюю неделю враг активизировался на Запорожье
- Войска РФ активно штурмуют Белогорье и пытаются захватить его
- Кроме того, оккупанты атакуют еще ряд населенных пунктов на Запорожском направлении
Последние дни армия страны-агрессора России активно штурмует село Белогорье в Запорожской области. Войска РФ пытаются полностью оккупировать село. Об этом сообщают аналитики DeepState.
"К сожалению, враг имеет успехи в селе и пытается взять его под полный контроль", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что за последнюю неделю враг проявляет высокую активность в Запорожье.
Кроме тяжелых боев за Гуляйполе, Приморское и Степногорск, оккупанты проводят атаки на Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Павловку и вблизи Дорожнянки.
Ситуация на Гуляйпольском направлении - мнение эксперта
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Еспресо рассказал, что полного контроля над Гуляйполем враг не имеет. Там продолжаются бои, работают штурмовые подразделения ВСУ. Они атакуют, контратакуют, зачищают соответствующие территории.
По его словам, военное значение Гуляйполя - вопрос логистики ВСУ и попытки противника давить на Донецкую область.
Он подчеркнул, что это элемент южно-донецкого наступления россиян.
"Пока не вижу ресурса противника для полноценных попыток атаковать Запорожскую область. Хотя напомню еще одну локацию на Запорожском фронте - Степногорск, о захвате которого россияне уже тоже объявили, но при этом ссылаются, что рядом в Приморском им многое не удается, они это признают и говорят, что продолжаются очень жестокие бои", - подчеркнул Братчук.
Ситуация на Запорожском направлении - новости по теме
Как ранее писал Главред, бойцы 425-го полка "Скала" зашли в Гуляйполе в Запорожской области и начали боевые действия по вытеснению российских оккупационных сил из города. По вражеским позициям активно работают артиллерия и беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.
Напомним, что оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области в районе села Доброполье.
Читайте также:
- Критично для врага на фронте: партизаны устроили диверсию на территории РФ
- Россиянам утерли нос: над городом в Донецкой области подняли украинский флаг
- Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред