Продолжаются тяжелые бои: спикер УДА рассказал об угрозах для Запорожской области

Мария Николишин
29 декабря 2025, 16:12
58
Братчук назвал элемент южно-донецкого наступления россиян.
Продолжаются тяжелые бои: спикер УДА рассказал об угрозах для Запорожской области
Бои в Гуляйполе / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • В Гуляйполе сейчас продолжаются бои
  • Россияне не имеют полного контроля над городом
  • На этом направлении враг несет большие потери

Полного контроля над Гуляйполем враг не имеет. Там продолжаются бои, работают штурмовые подразделения ВСУ. Они атакуют, контратакуют, зачищают соответствующие территории. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Еспресо.

По его словам, военное значение Гуляйполя - вопрос логистики ВСУ и попытки противника давить на Донецкую область.

видео дня

Он подчеркнул, что это элемент южно-донецкого наступления россиян.

"Пока не вижу ресурса противника для полноценных попыток атаковать Запорожскую область. Хотя напомню еще одну локацию на Запорожском фронте - Степногорск, о захвате которого россияне уже тоже объявили, но при этом ссылаются, что рядом в Приморском им многое не удается, они это признают и говорят, что продолжаются очень жестокие бои", - подчеркнул Братчук.

Он также добавил, что нужно усилить это направление.

"Враг несет большие потери. Конечно, хотелось бы, чтобы оборонительную линию по Гуляйполю нам удалось удержать. Надо сегодня говорить, как усилить это направление, а это вопрос нашей ресурсности, резервов надо больше", - подытожил спикер УДА.

Ситуация в Гуляйполе

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин говорил, что российские оккупанты придают большое значение захвату Гуляйполя в Запорожской области.

По его словам, с этой целью россияне подтягивают резервы и пытаются разрушить все здания в городе.

Он подчеркнул, что самая сложная ситуация возле Гуляйполя и на Гуляйпольском направлении в целом.

Продолжаются тяжелые бои: спикер УДА рассказал об угрозах для Запорожской области
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявлял, что Силы обороны Украины надежно контролируют северную часть Покровска. Оккупационная армия страны-агрессора России осуществила десятки попыток продавить украинскую защиту севернее железной дороги, но все они были неудачными.

В группировке войск "Восток" заявили, что село Дроновка в Донецкой области остается под контролем Вооруженных Сил Украины, несмотря на давление российских оккупантов, которые пытаются захватить его с двух направлений.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что военные страны-агрессора России, которые прорвались через границу в село Грабовское на Сумщине, не могут продвинуться вглубь области. Численность врага там сейчас составляет около 100 человек.

Читайте также:

О персоне: Сергей Братчук

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

война в Украине Запорожская область новости Украины война России и Украины Фронт Сергей Братчук
23:39

