Дроновка под контролем Украины несмотря на попытки РФ закрепиться: детали

Армии РФ не удалось закрепиться в населенном пункте.

Дроновка под контролем Украины / Коллаж: Главред, фото: Генштаб

Село Дроновка в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на давление российских оккупантов, которые пытаются захватить его с двух направлений.

Отмечается, что противник давит с двух направлений - города Северск и населенного пункта Ямполь. Об этом сообщили в Группировке войск "Восток".

"На Славянском направлении в Дроновке ситуация сложная, но полностью контролируется подразделениями 81 оаэмбр. Противник давит с двух направлений - г. Северск и н.п. Ямполь. Несмотря на все попытки врага - закрепиться в населенном пункте ему не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности УВ "Восток" сдерживают натиск врага и за прошедшие сутки отбили 105 российских штурмов.

Покровское направление

На Покровском направлении украинские бойцы остановили 63 штурма россиян в районах Шахового, Панковки, Никаноровки, Мирнограда, Родинского, Покровска, Котлиного, Удачного, Новосергиевки и Дачного.

26 декабря на этом направлении украинские защитники обезвредили:

100 захватчиков, из которых 71 - безвозвратно;

4 автомобиля;

26 БпЛА;

2 терминала спутниковой связи;

антенну управления БпЛА;

2 пункта управления;

клад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Оборона Покровска продолжается, украинские войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация врага в городской застройке.

Ситуация в Мирнограде

В Мирнограде подразделения ВСУ держат оборонительные рубежи и ликвидируют врага на подступах к городу.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

В целом в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток армия РФ продолжает нести наибольшие потери - 392 оккупанта за минувшие сутки.

Также уничтожены 618 БпЛА различных типов и 90 единиц другого вооружения и техники, в том числе 2 танка и 11 бронемашин.

За сутки поражены 47 расчетов беспилотных авиационных комплексов РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1280 огневых задач.

Эксперт предупредил об угрозе для новых городов

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал угрозу наступления армии РФ на крупные города Донецкой области - Краматорск и Славянск.

Во время чата на Главреде он сказал, что важно определить, каким будет потенциал группировки, которую Россия сможет сформировать на этом направлении.

Эксперт считает, что фронт может сократиться, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас.

"После перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. При таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее", - отметил Романенко.

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия установила полный контроль над городом Северск Донецкой области. Также под контроль РФ перешел и населенный пункт Грабовское в Сумской области. Об этом вечером 23 декабря сообщили аналитики DeepState.

Как писал Главред, вечером Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Силы обороны отошли из города Северск в Донецкой области с целью сохранения жизни личного состава. Соответствующее решение приняли на фоне интенсивных боевых действий и значительного преимущества противника в живой силе и технике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска захватили 52 гражданских, среди них дети, из села Грабовское в Сумской области, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны.

Об источнике: Группировка войск "Восток" Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на Восточном направлении страны.

