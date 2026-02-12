Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке летящей птицы за 31 секунду

Виталий Кирсанов
12 февраля 2026, 04:00
12
Головоломки значительно улучшают концентрацию и память, а также обеспечивают результативную тренировку интеллекта.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у поклонников головоломок. Такие головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к новому заданию? Внимательно посмотрите на два изображения летящей птицы над океаном. Сперва картинки могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 мелких отличия. Думаете, сможете найти их все за 31 секунду? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть, где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пожары, взрывы, среди пострадавших дети: Киев и Днепр под массовой атакой

Пожары, взрывы, среди пострадавших дети: Киев и Днепр под массовой атакой

02:36Война
РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:03Фронт
"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Последние новости

05:21

Зачем класть шарики из фольги в посудомоечную машину - проверенный лайфхак

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке летящей птицы за 31 секунду

03:21

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

03:13

Почему блины рвутся и прилипают: хитрый трюк, чтобы этого избежать

02:36

Пожары, взрывы, среди пострадавших дети: Киев и Днепр под массовой атакойФото

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
02:36

Учёные ошеломлены: новая жизнь может существовать в самом неожиданном уголке

02:03

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:00

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

01:45

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Реклама
01:30

Обрывает последние концы: возвращение Бритни Спирс под угрозой

01:08

МОК сказал "нет" еще одному шлему украинского спортсмена: какова причина на этот раз

00:51

После провала в финале: Khayat признался, вернется ли на Национальный отбор

00:16

Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod

00:00

Умер 48-летняя звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

11 февраля, среда
23:27

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:20

Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

23:14

Длительные графики возвращаются: как будут отключать свет в Днепре и области 12 февраляФото

23:06

РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

22:26

Когда можно не платить за тепло и горячую воду: названо главное условие

22:11

Тодоренко решили уничтожить в России: за что поплатится предательница

Реклама
22:09

Когда закончится война - Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов

21:50

До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля

21:49

Популярная в США актриса и модель госпитализирована в критическом состоянии

21:40

Ранний посев рассады: эксперт раскрыл типичные ошибки, чтобы не платить дважды

21:11

Когда могут закончить боевые действия в Украине: Зеленский назвал сроки

21:00

"Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую ПугачевуФото

20:34

Состоятся ли выборы 24 февраля и референдум: Зеленский дал окончательный ответ

20:26

Настоящий портал между эпохами в Украине: где находится мистическая деревня

20:14

Один дом в Харькове опередил время и его назвали первым: в чем уникальность

20:04

Вкусно, как в детстве: рецепт блюда, перед которым невозможно устоятьВидео

19:49

Кто может завоевать медаль для Украины на Олимпиаде: известен главный претендент

19:45

Шквалы, снег и лавины: Украину накрывает штормовая погода

19:31

"Противно": Настя Каменских попала в новый скандал из-за своего поступка

19:29

Ситуация со светом для четырех городов самая сложная - в чем проблема

19:18

Слегла: Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем

19:14

Украина и РФ не подпишут договор о мире: неожиданный прогноз завершения войны

19:13

Рыхлые и румяные оладьи без молока и яиц: лучший рецепт

19:10

Почему РФ провалит цифровую диктатурумнение

18:50

"Дедлайн" Трампа: названы точные сроки завершения войны в Украине

18:47

Мороз постепенно отступает: какая будет погода в Днепре в конце недели

Реклама
18:30

Повышение тарифов на свет и тепло в Украине - в СНБО предупредили украинцев

18:21

Легкие макияжи для Дня влюбленных: 3 идеи для свидания и тематической фотосессииВидео

18:17

"Сам вызвал скорую": известный украинский певец попал в больницу с инфарктом

18:12

Цены существенно снизились: в Украине подешевел популярный вид мяса

17:56

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

17:55

Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

17:45

Один трюк в доме разгоняет тепло за минуты: радиаторы "кочегарят" по максимумуВидео

17:14

На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

17:00

Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

16:44

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять