Когда можно не платить за тепло и горячую воду: названо главное условие

Действовать нужно оперативно, если в платёжке указаны услуги, которые фактически не предоставлялись.

Главное:

Жалобы следует подавать за начисление оплаты коммуналки, которыми фактически не пользовались

Действовать нужно оперативно, если указаны услуги, которые фактически не предоставлялись

Если потребителю начислили оплату за отопление или горячую воду, которыми он фактически не пользовался, следует сразу подавать официальную жалобу.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, в обращении стоит указать, что в случае игнорирования вопроса вы готовы обратиться в суд, и направить его в обслуживающую компанию по месту проживания.

Для жителей Киева такое заявление нужно адресовать генеральному директору "Киевтеплокоммунэнерго". Он отметил, что после отправки жалобы с предупреждением о судебном иске предприятие достаточно быстро отреагировало и отменило некорректные начисления — корректировку провели примерно в течение недели.

Эксперт подчёркивает: действовать нужно оперативно, если в платёжке указаны услуги, которые фактически не предоставлялись. При этом с электроэнергией подобных ситуаций обычно не возникает, поскольку расчёты ведутся по показаниям счётчика: если потребления нет, начислений тоже не будет.

Отключения продолжаются: заявление Минэнерго

Энергосистема Украины остаётся в крайне напряжённом состоянии. На объектах, повреждённых в результате атак, круглосуточно идут ремонтные и восстановительные работы.

В Министерстве энергетики сообщили, что после последнего масштабного удара РФ, по итогам заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Киеве и области, энергосеть работает на пределе своих возможностей и испытывает значительные нагрузки.

Отключения в Киеве - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

