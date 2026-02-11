ВСУ впервые сбили редкий вражеский дрон с искусственным интеллектом: чем он опасен

Ориентировочная цена этого беспилотника составляет около 35 тысяч долларов.

ВСУ впервые сбили редкий вражеский дрон с искусственным интеллектом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

ВСУ сбили новейший вражеский дрон "Клин" с искусственным интеллектом

Это первый известный случай уничтожения дрона, который был представлен всего четыре месяца назад

Ориентировочная стоимость аппарата составляет около 35 тысяч долларов

Силы обороны впервые сбили редкий "шахедоподобный" дрон-камикадзе с искусственным интеллектом "Клин".

Российский беспилотник перехватили на Ореховском направлении, сообщают в 118 отдельной механизированной бригаде.

Отмечается, что это первый подтвержденный случай ликвидации новейшего российского ударного беспилотника. Это произошло всего через четыре месяца после его официальной презентации на выставке в России.

Дрон имеет аэродинамическую схему, подобную Shahed – дельтовидную "бесхвостку", но в то же время содержит элементы схемы "утка" с передним горизонтальным оперением. Кроме того, один из элементов оперения расположен в верхней части корпуса.

"Несмотря на заявления "аналоговнетных" разработчиков о способности дрона автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 км (при использовании ретранслятора), "Клин" сам был довольно легко сбит, очевидно, во время одного из первых своих боевых вылетов", - отметили в бригаде.

Заявленные характеристики "Клина"

взлетный вес - 13,5 кг,

скорость полета - 108-300 км/ч,

длина фюзеляжа - 1,6 м,

размах крыльев - 1,9 м,

максимальная высота полета - до 2 км,

вес боевой части - 5 кг,

типы боевой части - кумулятивная и фугасная,

имеется система воздушного подрыва.

Оценочная стоимость беспилотника - около 35 тысяч долларов.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно затрудняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время, объясняет Бескрестов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только самые важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Специалист отмечает, что российские силы могут минировать отдельные участки местности, но чаще ПТМ-3 сбрасывают рядом с местом падения самого "шахида". Мина оснащена магнитным детонатором, поэтому враг рассчитывает, что к обломкам дрона подъедет полиция, ГСЧС или другая техника — и это вызовет взрыв.

Бескрестов призвал граждан не приближаться на автомобиле к месту падения дрона, особенно вдоль его траектории, поскольку это может быть опасно.

Удары по целям РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в среду, 28 января, российские оккупационные войска потеряли сразу два боевых самолета - истребитель Су-30 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

Кроме того, в ночь на 28 января в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали области РФ несколькими волнами. ПВО пытались отражать дроны как в России, так и над временно оккупированными территориями Украины.

Ранее Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории.

Об источнике: 118 отдельная механизированная бригада 118-я отдельная механизированная бригада (118 ОМБр) — это механизированное соединение Сухопутных войск Украины, созданное 15 февраля 2023 года. Она входит в состав 17-го армейского корпуса и участвует в войне против России, в частности в контрнаступательных действиях 2023 года на Запорожском направлении, в районе Роботиного. Бригада сформирована как новое подразделение для усиления обороноспособности страны, ее численность составляет от 1,5 до 5 тысяч военнослужащих, а часть личного состава проходила подготовку по программам НАТО в Румынии. Командование осуществляет полковник Роман Забродский.

