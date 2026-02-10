"Не стоит надевать розовые очки": эксперт рассказал, что ждет Украину до мая

Эксперт подчеркивает, что российские заявления о готовности к диалогу не имеют реального содержания.

Что может ждать Украину до мая / Коллаж: Главред, фото: Тарас Жовтенко/Facebook, Отдельная артиллерийская бригада НГУ

До мая ситуация на фронте останется напряженной, без заметного уменьшения обстрелов

Россия использует переговоры для затягивания времени и избежания санкций

Украина и Европа должны усиливать совместное экономическое давление на РФ

До мая Украина вряд ли почувствует заметное облегчение на линии боевых действий или уменьшение интенсивности российских атак. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его словам, ожидать быстрых изменений не стоит, ведь Москва продолжает использовать переговорную риторику исключительно как инструмент для затягивания времени и избежания новых санкций.

"Я думаю, что нам точно не стоит надевать розовые очки. В целом, я бы сказал, что нам стоит ожидать примерно такой же напряженной ситуации, как у нас сейчас. Вряд ли стоит рассчитывать на какое-то существенное облегчение на фронте или на уменьшение интенсивности российских обстрелов", - подчеркнул Жовтенко.

Эксперт подчеркивает, что российские заявления о готовности к диалогу не имеют реального содержания. Кремль открыто демонстрирует, что продолжит войну, пока не получит политические уступки от Киева, которые его устраивают.

В такой ситуации, считает Жовтенко, ключевой задачей для Украины и Европы является совместная мобилизация и четкая коммуникация с Вашингтоном. Особенно - учитывая, что нынешний президент США имеет достаточно рычагов влияния, чтобы усилить давление на Россию без применения военной силы.

Экономические инструменты, по словам эксперта, могут стать решающими - и Европа уже демонстрирует готовность действовать синхронно. Объявление 20-го пакета санкций свидетельствует о намерении ЕС усилить экономическую изоляцию Москвы и поддержать общую линию давления.

Каким может быть сценарий окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что сейчас уже не рассматривается перспектива быстрого возвращения страны к границам 1991 года.

Он отметил, что сейчас речь не идет даже о восстановлении контроля в пределах границ по состоянию на 2022 год.

По его мнению, Россия могла бы действовать более прагматично, если бы согласилась на вариант с границами 2022 года, одновременно переложив на Украину значительное финансовое бремя восстановления разрушенных территорий.

"Украине понадобились бы миллиарды долларов на восстановление и десятки миллиардов на разминирование. Территории, непригодные для жизни, - это камень на шее, с которым можно только бросать в озеро. Если бы россияне были хитрыми, они вернули бы эти территории нам, и мы бы с ними мучились", - считает он.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп впервые привлек ведущее военное руководство страны к участию в ключевых переговорах с Ираном и Россией, что свидетельствует о новом подходе к дипломатии, в рамках которого военные получают непосредственное влияние на внешнеполитические процессы. Об этом сообщает Associated Press.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской делегации после проведенных встреч и переговоров с представителями США и России.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты стремятся к завершению войны в Украине к лету 2026 года. Он отметил, что американская сторона проинформировала украинских представителей о намерении приложить максимальные усилия для прекращения боевых действий до июня, продвигая для этого четкий поэтапный план действий.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах, в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

