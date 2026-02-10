Не нужно готовить начинку: рецепт бомбических сытных блинов на Масленицу

Предлагаем вашему вниманию рецепт блинов, к которым не нужно готовить начинку отдельно, ведь в тесто уже добавляются сыр и колбаса. Получается вкусное блюдо, которое можно подавать на завтрак, к первым блюдам или же использовать, как перекус.
Кстати, вместо колбасы вы можете использовать ветчину, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Блины с сыром и колбасой - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.;
- Молоко – 500 мл;
- Мука – 200 г;
- Сахар – 2 ст. ложки;
- Соль – 1 ч. ложка;
- Масло растительное – 3 ст. ложки;
- Кипяток - 150 мл;
- Колбаса - 150 г;
- Твердый сыр – 100 г;
- Зелень
В миске взбейте яйца, сахар и соль.
Добавьте молоко, и все хорошо перемешайте.
Теперь постепенно всыпьте муку и доведите тесто до однородности.
Влейте кипяток и растительное масло, перемешайте.
Натрите твердый сыр и ветчину, нарубите зелень, добавьте все в тесто.
Обжарьте блины на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить блины с колбасой и твердым сыром:
Вас может заинтересовать:
- Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого
- Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрии
- Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред