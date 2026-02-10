Не нужно готовить начинку: рецепт бомбических сытных блинов на Масленицу

Рецепт аппетитных блинов на Масленицу 2026.

Блины с твердым сыром и колбасой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вашему вниманию рецепт блинов, к которым не нужно готовить начинку отдельно, ведь в тесто уже добавляются сыр и колбаса. Получается вкусное блюдо, которое можно подавать на завтрак, к первым блюдам или же использовать, как перекус.

Кстати, вместо колбасы вы можете использовать ветчину, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Блины с сыром и колбасой - рецепт

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.;

Молоко – 500 мл;

Мука – 200 г;

Сахар – 2 ст. ложки;

Соль – 1 ч. ложка;

Масло растительное – 3 ст. ложки;

Кипяток - 150 мл;

Колбаса - 150 г;

Твердый сыр – 100 г;

Зелень

В миске взбейте яйца, сахар и соль.

Добавьте молоко, и все хорошо перемешайте.

Теперь постепенно всыпьте муку и доведите тесто до однородности.

Влейте кипяток и растительное масло, перемешайте.

Натрите твердый сыр и ветчину, нарубите зелень, добавьте все в тесто.

Обжарьте блины на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

