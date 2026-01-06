Бюджетные блины за 10 минут: рецепт божественного блюда из трех ингредиентов

Рецепт блинов без яиц, которые понравятся всем.

https://glavred.info/recipes/byudzhetnye-bliny-za-10-minut-recept-bozhestvennogo-blyuda-iz-treh-ingredientov-10729961.html Ссылка скопирована

Рецепт блинов без яиц и молока / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Блины - любимое для многих блюдо, но приготовить его не всегда есть из чего. Для классических блинов нужны яйца и молоко, но выяснилось, что существует и более бюджетный рецепт.

Главред узнал, как приготовить блины всего из трех ингредиентов. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Алена Карпюк.

Бюджетные блины - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Мука 2 стакана

Вода 2 стакана

Соль

В миске соединяем муку, воду и соль. Хорошо перемешиваем массу венчиком. Разогреваем сковородку, смазываем маслом и жарим на ней блины с двух сторон.

Далее внутрь блина выкладываем любую начинку и заворачиваем ее. Обжариваем блинчик с начинкой до золотистости с обеих сторон. Сверху смазываем маслом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить бюджетные блины:

@alionakarpiuk ? БЮДЖЕТНЫЕ блины - без яиц и молока Все необходимое приобрела в Сильпо ? Идеальные для завтрака, ужина или перекуса. Без молока, без лишнего - только основа, к которой можно добавить любую начинку. ?Ингредиенты: - 2 стакана муки - 2 стакана воды - Щепотка соли По желанию: можно добавить 1 яйцо - блины будут эластичнее ?Начинка на выбор: ▪ творог + зелень ▪ банан + мед ▪ варенье, сгущенное молоко или фрукты Способ приготовления: 1. В большой миске смешай муку, воду, соль. 2. Хорошо вымешай до однородного теста без комочков. 3. Разогрей сковороду, смажь ее маскелком ГХІ @gheesome . 4. Выливай тесто порциями, обжаривай с двух сторон до золотистой корочки. 5. Скручивай, смазывай маслом или добавляй любимую начинку. Если хочешь сладкие - добавь немного сахара в тесто? Приятного аппетита! #блины #рецепт #блинынаводе #закуска #вкусныерецепты ♬ оригинальный звук - Lerony__

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред