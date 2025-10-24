Укр
  3. Рецепты

Таким вы это блюдо точно не видели: рецепт шубы в розовых блинах

Ангелина Подвысоцкая
24 октября 2025, 09:28
16
Украинский блогер показала, как можно приготовить шубу, чтобы блюдо выглядело изысканно и удивило всех за праздничным столом.
шуба в блинчиках
Рецепт "Шубы" в блинах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Шубу умеет готовить едва ли не каждая опытная хозяйка. День рождения, Новый год, Рождество или просто так, потому что захотелось - "Шуба" всегда была на украинском столе.

Однако современному поколению не всегда нравится это блюдо, некоторые ее уже считают пережитком прошлого. Вы будете удивлены, когда узнаете, что "Шуба" может заиграть новыми барами и удивит буквально всех за вашим праздничным столом.

Известная украинская фуд-блогер Виктория Ускова рассказала, как сделать "Шубу" в розовых блинах, чтобы блюдо было изысканным и невероятно вкусным.

видео дня

Рецепт "Шубы" в блинах

Для приготовления теста вам понадобится:

  • молоко - 300 мл;
  • яйца - 3 шт;
  • растительное масло - 30 мл;
  • мука - 90 г;
  • сахар - 1 ч. л;
  • соль - ½ ч. л;
  • вареная свекла - 1 шт (для цвета).

Начинка:

  • 1 вареная свекла,
  • 1 вареный картофель (если картофель маленький, можно сварить больше),
  • 1 вареная морковь,
  • 2 вареных яйца,
  • филе сельди (на один блинчик понадобится половинка),
  • зеленый лук,
  • майонез,
  • икра и зелень по желанию для украшения.

Приготовление

Чтобы приготовить блины, вам нужно смешать все ингредиенты и перебить его блендером до однородной консистенции. После этого можно начинать жарить блины. Делать это нужно на сухой сковороде. Если блины пристают, попробуйте смазать сковороду небольшим количеством растительного или сливочного масла.

Пока ваши блины жарятся, можно приступать к подготовке начинки. Вам нужно натереть все вареные овощи и яйца.

Переходим к закручиванию блинов с начинкой. Вам нужно положить полоску начинки на край блина. Сверху следует добавить длинную полоску сельди, майонез и зеленый лук. Заворачиваем блинчик в трубочку.

После этого нужно нарезать блин на порции и по желанию украсить их икрой и зеленью.

Смотрите видео о том, как приготовить "Шубу" в розовых блинах:

10:28Синоптик
09:58Политика
09:00Интервью
Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
