Макароны по-королевски: занятые хозяйки оценят рецепт

Чудесный рецепт ароматной и сытной пасты.

Паста с грибами - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт пасты с грибами, которая готовится проще простого, а сытой будет вся семья. Идеальный вариант для семейного ужина, если у вас мало времени на готовку.

Кстати, можно использовать и лесные грибы, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Паста с грибами – рецепт

Ингредиенты:

Паста - 300 г;

Грибы - 400 г;

Лук красный - 1 шт.;

Чеснок – 1 шт.;

Оливковое масло – 2 ст. л;

Тимьян - 1 ч. л;

Крем-сыр – 200 г;

Соль, перец – по вкусу;

Вода из пасты – 50 мл

Грибы и лук нарежьте, отправьте в форму для запекания.

Добавьте к ингредиентам чеснок, тимьян и крем-сыр, полейте оливковым маслом, посолите, поперчите, запекайте в духовке при температуре 200 градусов 30 минут.

Отварите пасту, к грибам добавьте немного воды из пасты, и все перемешайте.

К грибам отправьте пасту, перемешайте и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

