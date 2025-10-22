Макароны по-королевски: занятые хозяйки оценят рецепт

Предлагаем рецепт пасты с грибами, которая готовится проще простого, а сытой будет вся семья. Идеальный вариант для семейного ужина, если у вас мало времени на готовку.
Кстати, можно использовать и лесные грибы, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Паста с грибами – рецепт
Ингредиенты:
- Паста - 300 г;
- Грибы - 400 г;
- Лук красный - 1 шт.;
- Чеснок – 1 шт.;
- Оливковое масло – 2 ст. л;
- Тимьян - 1 ч. л;
- Крем-сыр – 200 г;
- Соль, перец – по вкусу;
- Вода из пасты – 50 мл
Грибы и лук нарежьте, отправьте в форму для запекания.
Добавьте к ингредиентам чеснок, тимьян и крем-сыр, полейте оливковым маслом, посолите, поперчите, запекайте в духовке при температуре 200 градусов 30 минут.
Отварите пасту, к грибам добавьте немного воды из пасты, и все перемешайте.
К грибам отправьте пасту, перемешайте и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пасту с грибами:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
