Макароны по-королевски: занятые хозяйки оценят рецепт

Элина Чигис
22 октября 2025, 18:39
Чудесный рецепт ароматной и сытной пасты.
Предлагаем рецепт пасты с грибами, которая готовится проще простого, а сытой будет вся семья. Идеальный вариант для семейного ужина, если у вас мало времени на готовку.

Кстати, можно использовать и лесные грибы, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Паста с грибами – рецепт

Ингредиенты:

  • Паста - 300 г;
  • Грибы - 400 г;
  • Лук красный - 1 шт.;
  • Чеснок – 1 шт.;
  • Оливковое масло – 2 ст. л;
  • Тимьян - 1 ч. л;
  • Крем-сыр – 200 г;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Вода из пасты – 50 мл

Грибы и лук нарежьте, отправьте в форму для запекания.

Добавьте к ингредиентам чеснок, тимьян и крем-сыр, полейте оливковым маслом, посолите, поперчите, запекайте в духовке при температуре 200 градусов 30 минут.

Отварите пасту, к грибам добавьте немного воды из пасты, и все перемешайте.

К грибам отправьте пасту, перемешайте и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пасту с грибами:

Вас может заинтересовать:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

рецепт грибы макароны
